Dr. SAMUEL VAI ATÉ A POLÍCIA FEDERAL DENUNCIAR CRIMES ELEITORAIS COMETIDOS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

O candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), esteve na sede da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (3) para prestar uma queixa referente a crimes eleitorais que estão sendo praticados no município. Segundo Samuel, indivíduos estão distribuindo um material gráfico com informações falsas sobre sua candidatura.

As ações foram registradas na última madrugada, entre a quarta e a quinta-feira, quando três homens espalharam, em várias localidades do município, panfletos e cartazes com informações falsas sobre Samuel. Os materiais foram fixados em locais públicos, como postes e pontos de ônibus, e jogados em diversas residências.

“Um verdadeiro absurdo, uma afronta à democracia e a todos os socorrenses, que amanheceram com suas casas sujas com esse lixo que está sendo divulgado. Eu repudio essa atitude e quero dizer a vocês que a luta continua, nós não iremos nos curvar a estes grupos que querem continuar destruindo a nossa cidade”, disse Samuel.

A defesa do candidato, por sua vez, se pronunciou através de nota, reforçando que Samuel segue elegível na disputa pelo cargo de prefeito de Nossa Senhora do Socorro. De acordo com a nota, Samuel nunca foi condenado por qualquer crime, assim como não sofreu qualquer impugnação em sua candidatura, estando totalmente apto para continuar a caminhada em defesa de um novo amanhã para Socorro.

