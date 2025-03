SAMUEL FILIA AO MDB E DESTACA LIDERANÇA DE ALESSANDRO: “É O SENADOR QUE MAIS COLOCA RECURSOS EM SERGIPE”

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Sergipe ganhou uma nova força com a filiação do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, que oficializou sua adesão ao partido na noite desta quinta-feira, 20, durante uma cerimônia marcada pela presença de diversas lideranças políticas. A adesão do prefeito, que foi o mais votado da história de Socorro, com 56.391 votos, é um marco na reestruturação e fortalecimento do MDB no estado, com o respaldo de uma ampla base de apoio e aliados.

O evento, realizado no bairro Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, reuniu uma grande quantidade de políticos, prefeitos, vereadores e outras lideranças, reforçando o prestígio de Samuel Carvalho dentro do cenário político sergipano. Entre os presentes estavam o senador Alessandro Vieira, presidente estadual do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a deputada federal Katarina Feitoza, os deputados estaduais Jorginho Araújo e Kitty Lima, o prefeito de Capela, Júnior Tourinho, e a presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Silvany Mamlak.

O prefeito Samuel Carvalho reafirmou seu compromisso com o avanço de Socorro e do estado, adotando o lema “Renovar para avançar”. Ele destacou a importância da parceria com o MDB para trazer mais recursos e soluções para a cidade e para as necessidades históricas de Socorro.

Em seu discurso, o prefeito Samuel Carvalho expressou sua satisfação com a filiação e com o futuro de sua gestão. “O MDB é um partido muito importante para o Brasil e será também fundamental para o município de Socorro. Temos três grandes ministérios comandados pelo MDB, e esperamos que, com essa adesão, possamos intensificar nossa relação em Brasília para trazer recursos para Socorro e, assim, sanar problemas históricos na nossa cidade. Agradeço ao senador Alessandro Vieira, que é o senador que mais coloca recursos em Sergipe, por liderar esse novo capítulo da nossa história e principalmente por ajudar nosso município a crescer e se desenvolver”, enfatizou o prefeito.

O senador Alessandro Vieira, presidente estadual da sigla, destacou a importância desse novo capítulo para o MDB e a política sergipana. “A chegada do prefeito Samuel Carvalho ao MDB reflete a força de nosso partido em Sergipe. Estamos, mais do que nunca, unidos e preparados para avançar e tornar essa sua gestão a melhor que Nossa Senhora do Socorro já viu”, afirmou o senador.

A parceria com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, também foi um ponto de destaque durante a cerimônia. O governador, que tem estreita colaboração com o senador Alessandro Vieira, enfatizou a importância do MDB para o estado. “O senador Alessandro é, sem dúvida, o parlamentar federal que mais tem contribuído com recursos para Sergipe. Um exemplo são os 10 milhões de reais que ele destinou ao programa Opera Sergipe Mulher, um reflexo do seu compromisso com o desenvolvimento do nosso estado e o cuidado com todos os sergipanos e sergipanas. Agora com a chegada de Samuel no MDB tenho certeza que poderemos realizar ainda mais juntos”, afirmou Fábio Mitidieri.

Presente no evento, o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, também fez questão de destacar a relevância da permanência de Alessandro Vieira à frente do partido em Sergipe. “O MDB se orgulha da liderança do senador Alessandro Vieira no estado. Ele tem sido fundamental na construção de uma política de união e fortalecimento das nossas bases, o que se reflete em sua dedicação para trazer mais recursos e apoio para todas as cidades sergipanas”, afirmou Baleia Rossi, destacando a importância de manter o partido coeso e firme na defesa das causas dos sergipanos.

O MDB, agora mais forte e renovado com a chegada de Samuel Carvalho, segue sua trajetória com o objetivo de continuar contribuindo para o desenvolvimento de Sergipe e para a melhoria das condições de vida da população.

