SANTANA DO SÃO FRANCISCO: FEDERAÇÃO APROVA O NOME DE RICARDO RORIZ COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO

A ‘Federação Fé Brasil de Santana do São Francisco’ declarou apoio à pré-candidatura de Ricardo Roriz (PSD) à reeleição. A Federação é composta pelo PT, PV e PC do B, possui dez pré-candidatos a vereador, e realizou o ato reunindo às lideranças políticas da região, no final da tarde dessa sexta (31), na Câmara Municipal.

O vice-presidente nacional do PT e chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Márcio Macedo, fez a defesa da pré-candidatura de Ricardo Roriz. “Ricardo Roriz luta pelo povo, esteve conosco na defesa do presidente Lula. Ele tem todos os requisitos e tem desenvolvido um trabalho brilhante aqui no município, além de se destacado na região. Por tudo isso, afirmo que iremos compor à sua base para a reeleição”, garantiu Márcio Macedo.

“Sou grato por estar aqui e por ter o apoio de vocês. Esses partidos têm uma grande importância para mim, para a minha caminhada. Tenho orgulho de dizer que sempre estive com o presidente Lula, que tem uma linda história. Nossos partidos aliados são focados no trabalho pelo bem do povo, da nossa população”, agradeceu o pré-candidato Ricardo Roriz.

Líderes partidários

O coordenador da Federação Fé Brasil e presidente municipal do PC do B, radialista Fernando Cabral, explicou que esse é um momento de apresentação dos pré-candidatos que defendem a união dos partidos de esquerda e que reconhecem o trabalho que Ricardo Roriz vem fazendo em defesa do povo. “Jamais permitiremos que Santana volte ao passado tenebroso. Lutamos pela esperança do povo de dia sempre melhores”, argumentou Cabral.

“Essa é uma defesa da democracia. Tentaram aplicar um golpe aqui também, mas vencemos porque defendemos a sociedade e a atuação do prefeito em defesa do povo. Apoiamos a reeleição de Ricardo Roriz que se assemelha muito ao que pregamos, de trabalhar em favor do povo”, declarou Maria do PT, presidente municipal.

A presidente municipal do PV, Edna Poder, enfatizou o desenvolvimento que Santana do São Francisco tem tido pela gestão. “Ricardo Roriz tem feito muitas obras importantes, mas também tem desenvolvido a educação e a saúde do nosso município. Ele se preocupa com o nosso povo”, detalhou Edna.

O encontro contou com a participação de diversos prefeitos da região, vereadores, lideranças políticas e dirigentes de partidos que apoiam a reeleição de Ricardo Roriz, em Santana de São Francisco.

