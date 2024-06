São Cristóvão gasta mais de R$ 640 mil no São João da Tradição

A Prefeitura de São Cristóvão está investindo cifras astronômicas na realização do “São João da Tradição 2024” na sede do município, evento programado para os dias 14 e 15 de junho.

Enquanto a cidade enfrenta uma grave crise na saúde pública, com a falta de medicamentos e equipamentos essenciais, a gestão municipal destina recursos elevados para festas juninas.

A situação gera revolta e questionamentos entre os moradores.Gastos com Atrações Musicais e OrganizaçãoOs valores destinados às principais atrações musicais do evento são impressionantes:Banda Casaca de Couro: R$ 25.000,00Cantor Douglas Gavião: R$ 40.000,00Dudu Moral: R$ 72.000,00Luanzinho Moraes: R$ 80.000,00Rafinha – O Big Love: R$ 120.000,00.

Além dos cachês das bandas, a Pacific Organizadora de Eventos LTDA foi contratada por R$ 303.667,30 para a organização e planejamento do evento. No entanto, esse valor não inclui as contratações de bandas como Xote Muleke, Joba Alves e Aldiran Junior, o que eleva ainda mais o custo total da festa.

Valor Total Investido, considerando apenas os valores divulgados, o total investido no evento já ultrapassa R$ 640.000,00: Total das Bandas: R$ 337.000,00Organização do Evento: R$ 303.667,30.

Crise na Saúde e Descaso com a Segurança

A população de São Cristóvão tem enfrentado uma série de problemas graves na área da saúde. Relatos de falta de medicamentos e de macas para transporte de pacientes são comuns. Recentemente, um morador relatou que o próprio prefeito afirmou que não havia recursos para a compra de câmeras de segurança para as escolas, ironizando que ele mesmo faria a segurança do local.Debate e Revolta sobre o São João da Tradição 2024.

O contraste entre o gasto elevado para a realização de festas juninas e a precariedade dos serviços públicos essenciais está causando indignação entre os moradores de São Cristóvão. Muitos questionam as prioridades da gestão municipal e a falta de investimentos em áreas críticas como saúde e segurança.

Por Nélio Miguel Jr.