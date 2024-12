Júlio de Marcos Santana é diplomado como prefeito de São Cristóvão

Na manhã desta quarta-feira (18), Júlio de Marcos Santana (União Brasil) foi oficialmente diplomado como prefeito de São Cristóvão para o mandato 2025-2028. A cerimônia, realizada no Fórum Desembargador Gilson Góis Soares, no Centro Histórico da cidade, foi presidida pelo juiz da 21ª Zona Eleitoral de Sergipe, Dr. Paulo Marcelo Silva Ledo, e simbolizou o encerramento do processo eleitoral que legitimou a nova gestão. A diplomação também oficializou a vice-prefeita eleita, Gedalva Umbaubá (PT), e os 17 vereadores eleitos para a próxima legislatura.

A eleição de Júlio representa a continuidade de um projeto político iniciado por seu antecessor, Marcos Santana, que governou São Cristóvão por dois mandatos consecutivos (2017-2024). Estreante na disputa pela Prefeitura, Júlio obteve expressivo apoio popular, sendo eleito com 25.872 votos (53,74%) — o maior número já registrado na história da cidade. O amplo respaldo político contou com o apoio do próprio Marcos Santana e do deputado estadual Paulo Júnior, reforçando a confiança na manutenção do progresso alcançado nos últimos anos.

Durante seu discurso de diplomação, o prefeito diplomado destacou sua trajetória e seu compromisso com a continuidade das transformações na cidade. “Tenho o compromisso de seguir no caminho da reconstrução que a cidade iniciou sob a liderança do prefeito Marcos Santana. Foram anos de obras que mudaram a vida do nosso povo e de políticas públicas que resgataram a dignidade dos sancristovenses. Não podemos parar! Ao contrário, temos a responsabilidade de ir além.”

Júlio traz em sua bagagem uma sólida atuação como secretário de Infraestrutura de São Cristóvão, onde coordenou importantes projetos que impulsionaram o desenvolvimento urbano do município. Sob sua liderança, a cidade passou por significativas melhorias em infraestrutura, incluindo pavimentações, obras de mobilidade urbana e revitalizações que elevaram a qualidade de vida da população.

Agora, como prefeito, ele assume a missão de dar continuidade a esse progresso, priorizando demandas estruturais e sociais que atendam às necessidades do município. “Assumo o compromisso de exercer o meu mandato com honestidade, transparência e responsabilidade. Cumprirei cada compromisso assumido, sempre colocando o interesse da nossa população em primeiro lugar. Esta não é apenas uma missão política, mas um compromisso de vida com São Cristóvão, uma terra que eu amo, onde finquei minhas raízes e que merece o meu melhor e o melhor dos vereadores eleitos”, afirmou Júlio durante a cerimônia.

A posse de Júlio, Gedalva e dos vereadores eleitos acontecerá no dia 01 de janeiro de 2025. Neste mesmo dia, o secretariado que fará parte da gestão de Júlio também será empossado. Os nomes dos secretários e secretárias escolhidos serão anunciados nos próximos dias.

Perfil do prefeito eleito

Júlio Nascimento Júnior, de 48 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 2000. Natural de Salvador-BA, nasceu em 28 de setembro de 1976, filho de mãe baiana e pai sergipano. Solteiro, é pai de dois filhos, João Marcos e Caio.

Com uma sólida carreira na área de engenharia, Júlio acumulou experiências como gerente de obras em importantes construtoras de Sergipe, participando da execução de grandes projetos residenciais. No setor público, atuou como gerente de contratos e responsável técnico em obras públicas no interior do Estado.

Em 2021, assumiu a Secretaria de Infraestrutura de São Cristóvão durante a gestão do então prefeito Marcos Santana.

Foto: Heitor Xavier