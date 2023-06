São João: Energisa alerta sobre cuidados com colisão em postes. Foram registradas 108 ocorrências este ano

A Energisa Sergipe registrou 108 ocorrências de colisões em postes de janeiro a junho deste ano, uma redução de 20% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Essas ocorrências podem provocar acidentes e impactar o fornecimento de energia. Neste período dos festejos juninos, é importante redobrar a atenção para evitar acidentes.

Aracaju lidera o ranking com 30 ocorrências registradas de janeiro a junho, principalmente nos bairros Augusto Franco, Ponto Novo, Jardins, Treze de Julho e Santa Maria. Os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana seguem em seguida no ranking com mais acidentes.

O coordenador de Planejamento da Qualidade de Energia da Energisa em Sergipe, Fabiano Nascimento, orienta que quem passar perto de uma colisão em poste, deve manter distância da rede elétrica e, por questões de segurança, não deve se aproximar de postes ou fios caídos em nenhuma circunstância.

“Quando ocorre uma colisão com poste, é comum que cabos fiquem sobre o veículo ou próximos, e eles podem não estar visíveis para vítima. Por isso, sempre que possível, é importante evitar sair do veículo. O Samu e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados, assim como a Energisa, que vai poder realizar todos os procedimentos com segurança”, destaca Fabiano.

Chuvas

O mês de junho também é marcado com a chegada do inverno. As chuvas e os fortes ventos podem provocar a queda de árvores na rede elétrica, além de outros objetos, que podem provocar a ruptura de cabos elétricos. A orientação ao encontrar um cabo partido é não utilizar nenhum objeto, como por exemplo madeira ou haste metálica, para afastar o cabo, devido ao risco de choque elétrico.

“É importante reforçar que somente profissionais autorizados pela Energisa devem fazer intervenções na rede elétrica. Além de receberem treinamento específico, os técnicos utilizam equipamentos de proteção adequados à atividade”, enfatiza Fabiano.

Por Adriana Freitas