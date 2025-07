“São João movimenta toda a cadeia produtiva”, afirma Marcelo Sobral em balanço na Alese 

Em discurso na Alese, parlamentar destacou dados do São João e impacto na cadeia produtiva, afirmando que evento é ‘investimento estratégico’ que gera emprego e renda.

Em um discurso contundente na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta semana, o deputado estadual Marcelo Sobral (União Brasil) fez uma análise aprofundada do sucesso dos festejos juninos no estado, tecendo elogios diretos à gestão do governador Fábio Mitidieri. O parlamentar classificou a organização do evento como fruto de uma “visão empreendedora” e destacou o impacto positivo em toda a economia sergipana.

Para Sobral, os 30 dias de festa, que atraíram mais de 1,2 milhão de pessoas apenas para o Arraiá do Povo na Orla de Aracaju, representam muito mais do que uma celebração cultural. “O que vimos foi a consolidação de um investimento estratégico que tem o poder de transformar a realidade do nosso estado”, afirmou o deputado.

O ponto central do pronunciamento de Marcelo Sobral foi o reconhecimento da estratégia do Governo do Estado. Segundo o parlamentar, o governador Fábio Mitidieri demonstrou coragem e liderança ao tratar a cultura não como um gasto, mas como um poderoso motor de desenvolvimento.

“A gestão estadual compreendeu que ao investir no São João, está investindo diretamente no povo sergipano”, ressaltou Sobral. Ele citou a contratação de mais de 700 artistas, dos quais 90% são locais, como prova do compromisso em valorizar os talentos da terra. “Isso não é apenas festa, é a aplicação de uma visão empresarial na gestão pública, que gera resultados concretos”, completou.

O deputado detalhou como os investimentos se multiplicaram e irrigaram a economia local. Sobral argumentou que o sucesso do evento movimentou a cadeia produtiva como um todo, gerando um ciclo virtuoso de oportunidades.

“Quando falamos desse sucesso, falamos da rede hoteleira lotada, dos restaurantes cheios. Falamos dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, dos ambulantes que garantiram o sustento de suas famílias e dos artesãos que viram sua arte ser valorizada e vendida”, listou o deputado, que também fez questão de incluir o trabalho “essencial e digno” dos catadores de recicláveis, que garantiram a sustentabilidade do evento.

Para Marcelo Sobral, o resultado final dos festejos de 2025 é a consolidação definitiva da marca “Sergipe: O País do Forró”. Ele destacou que a diversidade da programação, que abraçou desde o forró tradicional até grandes nomes do sertanejo nacional, atraiu turistas de todos os cantos do Brasil, que saíram com a melhor impressão do estado.

“A mensagem que Sergipe enviou para o Brasil é inconfundível. Somos um estado que sabe celebrar suas tradições, mas que também sabe transformar sua cultura em prosperidade, inclusão e desenvolvimento. O legado que fica é o de um estado mais forte e orgulhoso de sua identidade”, concluiu o parlamentar em seu discurso.

