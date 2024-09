Sargento Byron apresenta ações voltadas à inclusão da pessoa com deficiência

Entre as propostas estão a efetivação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência a fim de garantir recursos contínuos e específicos para ações que promovam a inclusão e a criação do Centro de Referência Educacional Especial

A inclusão da pessoa com deficiência tem sido uma luta constante do Sargento Byron- Estrelas do Mar, candidato à reeleição para vereador por Aracaju. Em sua campanha, uma de suas principais propostas é a efetivação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem como objetivo garantir recursos contínuos e específicos para ações que promovam a inclusão e a acessibilidade. “A inclusão precisa ser tratada com seriedade e comprometimento. Com a efetivação desse fundo, poderemos assegurar que os direitos das pessoas com deficiência sejam garantidos, com investimentos regulares e direcionados”, ressaltou Byron.

Outra proposta de grande importância é a criação do Centro de Referência Educacional Especial, que tem como finalidade atender às necessidades educacionais específicas de crianças e jovens com deficiência. Byron acredita que a educação inclusiva é um direito de todos e que, para ser plenamente acessível, deve contar com estruturas que ofereçam suporte especializado. “Precisamos de um centro que seja referência em educação especial, com profissionais qualificados e tecnologia adaptada, para que nossas crianças e jovens com deficiência tenham acesso à educação de qualidade e possam desenvolver todo o seu potencial”, afirmou o candidato.

Byron também reforça a necessidade de que essas ações estejam integradas com outras políticas públicas, assegurando que a inclusão não se limite apenas ao ambiente escolar, mas esteja presente em todos os setores da sociedade. Ele afirma que sua luta é pela construção de uma cidade onde as pessoas com deficiência tenham autonomia e sejam protagonistas de suas próprias histórias. “Estamos na semana onde muito tem se falado sobre a luta da pessoa com deficiência, mas é preciso que a pauta seja rotineira, permanente. A inclusão vai muito além da educação. É preciso criar condições para que as pessoas com deficiência possam viver com dignidade, ter acesso ao mercado de trabalho, à cultura, ao esporte e a todos os espaços da nossa cidade e que elas mesmas desejem estar”, destacou.

Comprometido com a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, Byron conclui que seu trabalho continuará sendo voltado para a criação de políticas públicas inclusivas. “A minha missão é garantir que a nossa sociedade conheça, de fato, o que é protagonismo. Vamos continuar lutando por uma Aracaju mais inclusiva, onde todos tenham oportunidades , condições e direitos”, concluiu o candidato.

Foto assessoria

Por Jaqueline Reis