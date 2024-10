Sargento Byron busca dar continuidade ao trabalho de transformação em Aracaju

Com propostas sólidas e um histórico de atuação que faz a diferença, Sargento Byron reafirma seu compromisso em seguir trabalhando pelo bem dos aracajuanos

Com o dia 06 de outubro se aproximando, os aracajuanos terão a oportunidade de escolher seus representantes na Câmara Municipal. Entre as opções, o candidato à reeleição, Sargento Byron-Estrelas do Mar, do Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), segue firme na reta final, dialogando com a população e apresentando suas propostas que reforçam o compromisso de prosseguir lutando pela inclusão social, acessibilidade, saúde, segurança pública , esporte e desenvolvimento socioeconômico da capital.

Byron, que assumiu seu primeiro mandato como vereador em 2021, possui uma trajetória conhecida pela sua atuação voltada à criação de projetos e políticas públicas destinadas a promover melhorias concretas em áreas essenciais para os aracajuanos como a garantia dos direitos da pessoa com deficiência (PCD), o esporte, juventude e saúde pública. “Desde que entrei na Câmara, minha missão sempre foi fazer a diferença, principalmente para quem mais precisa”, destaca o candidato.

Consolidado como uma voz ativa em defesa do povo aracajuano, Byron almeja continuar seu trabalho enquanto vereador do povo. “Peço a confiança e o apoio de todos para dar continuidade ao meu trabalho por uma Aracaju mais inclusiva, acessível e comprometida com os direitos de quem mais precisa. Quero seguir representando cada um de vocês na Câmara, lutando por uma cidade melhor, com mais oportunidades, segurança e justiça social para todos.”

– Inclusão da pessoa com deficiência

Entre suas principais bandeiras, está a defesa incondicional dos direitos das pessoas com deficiência. O candidato propõe a criação do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência para garantir recursos destinados à inclusão e, ainda, a criação de um Centro de Referência Educacional Especial, que atenderá crianças e jovens com deficiência, promovendo uma educação inclusiva de qualidade. “A inclusão é um direito fundamental. Quero garantir que nossas crianças e jovens tenham as oportunidades que merecem, e que Aracaju seja referência em acessibilidade e inclusão”, afirma Byron.

– Fomento ao esporte e juventude

Byron também se compromete a seguir fomentando o esporte, com a efetivação do Fundo Municipal do Esporte e o retorno da Bolsa Atleta Municipal para apoiar os atletas locais e incentivar práticas esportivas como ferramentas de inclusão e transformação social. “O esporte tem o poder de transformar vidas e unir comunidades. É uma ferramenta de inclusão social e, com mais investimentos, nossos jovens terão oportunidades de crescer e se desenvolver”, explica o candidato.

– Segurança pública integrada

Outra prioridade é o fortalecimento da segurança pública. Byron propõe ampliar os recursos e a estrutura da Guarda Municipal, além da criação de um Centro de Monitoramento Integrado, que conectará a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e outros órgãos de segurança para melhorar a eficiência no atendimento às ocorrências. “A segurança é uma questão que não pode esperar. Precisamos de mais integração e tecnologia para garantir a proteção da nossa população”, ressalta o Byron.

– Expansão dos serviços de saúde

Na área da saúde, Byron planeja ampliar a cobertura dos serviços, especialmente, nas regiões com maior déficit, a exemplo da Zona de Expansão, além de incentivar a criação de programas preventivos de saúde e apoio às famílias vulneráveis. “O acesso à saúde de qualidade é uma das maiores demandas da nossa cidade. Vamos lutar pela construção de novas unidades de saúde e pela criação de programas de prevenção que realmente cheguem até quem precisa”, afirma.

– Educação e primeira infância

Em suas propostas, o candidato Byron também pretende trabalhar por um transporte de qualidade, buscando maior atenção para a frota escolar, através do aumento e da melhoria dos veículos, viabilizando um transporte digno, seguro, regular e dentro dos requisitos de acessibilidade para todas as crianças e jovens.

Além disso, vai defender a criação de novas creches nas áreas com maior demanda, garantindo suporte às famílias trabalhadoras para que tenham na educação municipal a rede de apoio necessária desde os primeiros meses de vida do bebê, através de creches e ensino infantil de qualidade.

– Geração de Emprego e Renda

Outro ponto forte em suas propostas é o fomento à geração de emprego e renda. Byron defende parcerias para revitalizar o comércio e o polo industrial de Aracaju, além de incentivar projetos como o Cidade Empreendedora e o Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento econômico da capital. “O crescimento econômico da nossa cidade depende de políticas que incentivem o empreendedorismo e a inclusão. Quero ajudar a abrir portas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou empreender”, diz Byron.

– Fortalecimento do terceiro setor

O candidato também pretende dar continuidade na Câmara Municipal de Aracaju à criação de Projetos de Lei que fortaleçam o terceiro setor, facilitando e aprimorando a qualidade dos serviços ofertados ao povo de Aracaju. Entre suas metas estão a desburocratização dos processos de convênios entre a prefeitura e as organizações do terceiro setor e a capacitação de gestores e voluntários deste segmento.

Além disso, o vereador também vai incentivar projetos que promovam a inclusão social, por meio da expansão de programas que utilizem a cultura, o esporte e o lazer como base para a transformação social, com atenção especial para a população em situação de vulnerabilidade, fortalecendo assim o terceiro setor e, também, a prática do voluntariado. “O terceiro setor tem um papel fundamental na transformação social de Aracaju. Minha missão é garantir que ele tenha mais apoio para continuar crescendo”, completa.