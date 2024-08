Sargento Byron celebra emendas impositivas junto à Federase

Nesta terça-feira, 06, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) marcou presença no café da manhã realizado pela Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais Filantrópicos e Entidades de Filantropia e Beneficência do Estado de Sergipe (FEDERASE), juntos aos amigos vereadores, em agradecimento aos recursos destinados pelas emendas impositivas da Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

“Digo que este momento é mais um agradecimento nosso, por termos a chance de contribuir com o trabalho excepcional realizado por todas essas instituições. A Federase é essencial para que tenhamos as melhorias conquistadas no tocante à saúde em Sergipe, destacando assim, a nossa capital também, pois mais de 80% da atuação desses hospitais é para o atendimento da nossa população através do SUS. Obrigado a todos pela receptividade, atenção e tantos aprendizados em nossos diálogos. Seguiremos em busca do melhor para a nossa gente, sempre. Saúde é direito essencial e indiscutível”, declarou Byron que, ao longo do seu primeiro mandato, destinou mais de R$ 700 mil reais em emendas impositivas para o terceiro setor.

Os hospitais associados à Federase são o Hospital de Cirurgia, Hospital São José, Hospital e Maternidade Santa Isabel, Hospital Amparo de Maria de Estância, Hospital São Luiz Gonzaga de Itabaianinha, Hospital Nossa Senhora da Conceição de Lagarto, Hospital Nosso Senhor dos Passos de São Cristóvão, Hospital e Maternidade Zacarias Júnior de Lagarto, além da Associação de Caridade de Capela.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis