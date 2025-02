Sargento Byron destaca concurso da PM/SE realizado no último final de semana

Nesta terça-feira, 25, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) fez uso da tribuna na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para destacar o concurso da Polícia Militar de Sergipe, cuja prova foi realizada no último domingo.

“Foram 23 anos vestindo a farda da PM. É uma grande alegria ver o Governo do Estado investindo em novas vagas, como também incentivando a Segurança Pública ao longo desses últimos anos. Acompanhamos o certame nesta Casa, parabenizamos a decisão por vagas para pessoas com deficiência, desejando que os futuros aprovados exerçam com ética e amor as atividades que lhes serão confiadas e que representam toda a sociedade. Seguimos rumo ao aniversário da PM, no próximo dia 28”, declarou o vereador.

Byron ainda ressaltou as mais de 47 mil inscrições realizadas, para um total de 335 vagas, sendo 300 para o cargo de soldado combatente, 30 para oficial combatente e 5 para oficiais médicos. A prova foi organizada pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

por Jacqueline Reis – Foto: China Tom