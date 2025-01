Sargento Byron é empossado em seu 2º mandato e eleito 1º secretário da Mesa Diretora

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) tomou posse para o seu segundo mandato, em 1° de janeiro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. A solenidade registra a posse dos 26 vereadores eleitos pela capital, bem como a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito, Ricardo Marques.

Para Sargento Byron, a nova legislatura já registra um marco em nossa capital com o aumento de dois vereadores empossados. “O mandato de 2025 – 2028 já ganha a força de duas novas cadeiras, novos nomes em nosso parlamento. Isso demonstra o crescimento da nossa população e o potencial de Aracaju. A emoção toma conta, pois ser reconduzido à Câmara Municipal de Aracaju refirma meu compromisso junto à sociedade, mostrando que, lá atrás, há quatro anos , meus objetivos foram bem traçados e que busquei, incansavelmente, realizá-los através de proposituras que visam a melhoria dos serviços públicos, assim como Projetos de Lei que asseguram os direitos de um povo, reforçando minha luta pelos direitos da pessoa com deficiência, pauta que sempre será prioridade do meu mandato, norteando tantas outras como saúde, segurança pública, educação, esporte, emprego e renda , além de ,claro, o terceiro setor. Desejo a todos os amigos parlamentares sucesso e sabedoria!”, declarou Byron.

Sobre a relação entre os poderes Legislativo e Executivo, Byron reforçou: ” vivemos e exercemos a democracia. Aracaju, em quase 170 anos, será administrada, pela primeira vez, por uma mulher enquanto prefeita, o maior desejo é que Emília possa exercer o seu papel da melhor maneira e para todos. Hoje, ela passa a ser a prefeita de todos os aracajuanos, representando além dos cidadãos que lhe confiaram o voto. Assim como nós vereadores também. Então, desejo que ela e o nosso vice-prefeito, Ricardo Marques, sigam com todo empenho e zelo, sabendo que podem contar com a Casa do povo, pois estaremos lá para legislar e fiscalizar, mas sempre nos somando, fazendo com que a Câmara siga enquanto exemplo de órgão harmônico e independente. Aos novos amigos parlamentares, sejam muito bem-vindos! Contem comigo , com as nossas pautas e com o poder do diálogo sempre”.

Ainda na Cerimônia de Posse, foi realizada a eleição da Mesa Diretora da Casa Parlamentar, composta por cinco vereadores, em que Sargento Byron – Estrelas do Mar passa a ocupar o posto de 1º secretário. “Alcanço o meu segundo mandato com maiores responsabilidades, que vão além da própria atuação de um vereador. Reforço aqui o meu comprometimento com a organização dos trabalhos legislativos, buscando sempre a melhor articulação junto à administração pública. Agradeço a confiança e o respeito para que chegássemos até aqui. Os trabalhos no parlamento só começam em fevereiro, mas as atividades na Câmara já se iniciam com esta posse. Então, 2025 se inicia hoje, literalmente, com muito trabalho, expectativas e dedicação. O povo de Aracaju ja nos encontrará nas ruas e com demandas em mãos”, encerrou Byron que compõe a Mesa Diretora junto aos vereadores Ricardo Vasconcelos ( presidente da Câmara), Pastor Diego (vice-presidente), Joaquim da Janelinha (2º secretário) e Moana (3º secretária).

De acordo com o Regimento Interno da CMA, a Mesa Diretora é um órgão da Casa Legislativa, que compete a representação do Poder e o exercício das funções diretiva, executiva e disciplinar dos trabalhos legislativos. Além disso, cabe à Mesa Diretora tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; propor, privativamente, ao Plenário a

aprovação do regulamento de seus serviços e promulgar Emendas à Lei Orgânica Municipal, Decretos Legislativos e Resoluções da Câmara Municipal de Aracaju.

Foto Gilton Rosas

Por Jacqueline Vasconcelos-