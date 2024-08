SARGENTO BYRON-ESTRELAS DO MAR LANÇA CANDIDATURA PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS COM FOCO NA INCLUSÃO

O vereador Sargento Byron-Estrelas do Mar (MDB) oficializou sua candidatura a vereador por Aracaju nesta sexta-feira, dia 16.

Com trabalho consolidado nas áreas de inclusão, segurança pública, fomento ao esporte e melhoria de serviços públicos, Byron , que está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Aracaju, busca a reeleição.

Ao longo do mandato, Byron destinou mais de R$ 2 milhões em emendas para a saúde, educação, terceiro setor, esporte e infraestrutura. Somente para a saúde municipal de Aracaju, foram mais de R$ 580 mil direcionados para compra de equipamentos da Unidade de Saúde da Família Antônio Alves, para o Hospital Universitário, além do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc) e Apae.

“Mais uma vez, encaro o desafio de representar os aracajuanos na Câmara de Vereadores com compromisso e transparência. Nosso trabalho é focado na melhoria da vida das pessoas, seja por meio de serviços, como pavimentação de ruas, e reforma de praças e espaços de convivência, como também por meio do esporte e de projetos sociais. Estou confiante”, disse.