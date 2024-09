Sargento Byron propõe fortalecer GMA com a criação do Centro de Monitoramento

Entre as propostas do candidato à reeleição de vereador, estão a modernização e ampliação dos recursos da corporação, fundamentais para a segurança dos aracajuanos

Uma das principais propostas para a segurança pública de Aracaju do candidato à reeleição para vereador, Sargento Byron – Estrelas do Mar, é o fortalecimento das forças de segurança, com ênfase na Guarda Municipal. Segundo ele, ampliar os recursos e a estrutura da corporação é essencial para garantir maior proteção à população aracajuana. “A Guarda Municipal desempenha um papel fundamental na segurança da nossa cidade, mas é preciso investir mais para que ela tenha condições de atuar de forma ainda mais eficaz pelo povo e pelo patrimônio”, afirma Byron.

A criação de um Centro de Monitoramento Integrado que conecte a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e outros órgãos de segurança, também é uma das principais iniciativas defendidas pelo candidato. De acordo com Byron, isso possibilitará uma atuação mais coordenada e eficiente das equipes. Além disso, o candidato a vereador acredita que, com a integração desses sistemas, será possível otimizar o tempo de resposta às ocorrências. “Com um centro de monitoramento integrado, conseguiremos acompanhar em tempo real o que acontece na cidade e agir com muito mais rapidez e precisão”, ressalta.

O futuro vereador também defende que esse modelo de monitoramento contribuirá significativamente para a redução da criminalidade em Aracaju, destacando que o aumento da vigilância, aliado à atuação conjunta das forças de segurança, trará mais tranquilidade aos moradores. “Estamos falando de uma ação que vai impactar diretamente a vida da população, trazendo mais segurança e reduzindo o índice de crimes”, explica o candidato.

Byron reforça que o projeto visa a melhoria não apenas da infraestrutura tecnológica, mas também da formação dos agentes públicos. “Não se trata apenas de recursos materiais, mas também de capacitação. Precisamos garantir que nossos agentes estejam preparados para lidar com as demandas de uma cidade em constante crescimento”, conclui.