SARGENTO BYRON REFORÇA, JUNTO AO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA, POLÍTICAS PÚBLICAS COM FOCO NA INCLUSÃO SOCIAL

Com o intuito de ampliar discussões e buscar recursos para políticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) esteve em reunião no gabinete do senador Alessandro Vieira.

O diálogo contou também com a participação dos professores Bárbara Rosa e Enaldo Boaventura, além do ex-vereador por Aracaju Lucas Aribé, nomes de grande representatividade na pauta.

“É de extrema importância fortalecermos estes diálogos, uma vez que Aracaju, assim como o nosso estado, têm potencial para avançar de maneira igualitária em oportunidades para a promoção de inclusão e acessibilidade. Juntos, apresentamos nossos projetos, sugestões e perspectivas diante da pauta, aproximando as pessoas que, de fato, têm a vivência social junto às necessidades e direitos da pessoa com deficiência. Agradecemos o espaço viabilizado pelo senador Alessandro, bem como o seu comprometimento com a causa. Este ano teremos grandes realizações, sigo confiante!”, destacou Sargento Byron.

O senador Alessandro Vieira reforçou a importância dos investimentos em acessibilidade e inclusão: “estamos comprometidos em garantir que todos tenham acesso igualitário às oportunidades oferecidas, em especial, pela tecnologia. Seguiremos trabalhando para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência”.

A professora Bárbara Rosa expressou expectativa com os encaminhamentos do encontro. “Quando falamos nos direitos da pessoa com deficiência, estamos falando em pertencimento social, em necessidade de investimentos que vão além das tecnologias e de ambientes educacionais. Hoje conseguimos ter grandes encaminhamentos por aqui. Agradeço ao vereador Byron por nunca medir esforços junto à pauta, bem como a receptividade e apoio do senador Alessandro Vieira”, concluiu.

Foto assessoria parlamentar

por Jacqueline Reis