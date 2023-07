Sargento Byron reforça pontos a serem discutidos para a saúde

Diante da prestação de contas realizada pela secretária municipal da saúde, Waneska Barboza, em Audiência Pública na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Sargento Byron (Republicanos) registrou os questionamentos que chegam em seu gabinete e ressaltou a importância do 1º relatório do primeiro quadrimestre de 2023, junto aos relatórios da gestão de 2022.

“Sempre ressalto o comprometimento da secretária Waneska Barboza diante da prestação de contas nesta Casa. Neste momento, pude direcionar alguns pontos que têm chegado para mim , como forma de reivindicação da sociedade aracajuana, a exemplo da necessidade do desenvolvimento de ações no tocante ao mapeamento das doenças raras , aspecto explicado pela secretária , como sendo uma política especializada de alta complexidade, o que se torna competência do estado, mas a mesma pontuou a importância de que seja feita a capacitação dos profissionais de saúde da atenção básica como ponto inicial e de contribuição municipal”, compartilhou Byron.

Além de apresentar queixas referentes às grandes filas de espera e déficit na escala médica da Unidade de Urgência Fernando Franco, o parlamentar colocou em pauta junto a cobrança da população pela ampliação e melhoria da UBS Antônio Alves, na Atalaia, situação que , de acordo com Waneska Barboza : ” a atual gestão municipal já conta com um novo terreno para a construção de um novo espaço para a unidade de saúde, entretanto ainda é preciso desafetar a área e iniciar o cronograma de recursos para a obra”.

Na oportunidade, Sargento Byron também destacou uma pauta já discutida entre os parlamentares , que é a necessidade e a urgência de ações entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal da Educação para a prioridade na avaliação, acompanhamento e diagnóstico de crianças com algum tipo de deficiência ou transtorno mental. “Esse é um assunto corriqueiro, pois muitas crianças enfrentam dificuldades na escola por falta de diagnóstico e de um olhar mais atento às suas necessidades. Fico confiante com as palavras da secretária, ao afirmar que já existe esse diálogo entre as pastas e que existe até lista de clínicas credenciadas para dar maior celeridade a estes processos. Parabéns secretária! Que possamos continuar em busca de melhorias contínuas e com total transparência junto à população”, reforçou o vereador.

A secretária municipal de saúde também apresentou o resultado do planejamento estratégico da pasta, alinhado ao Plano Municipal de Saúde, com projetos que visam atender às necessidades da população.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis