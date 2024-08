SARGENTO BYRON REFORÇA QUE A ZONA DE EXPANSÃO AINDA CARECE DE INFRAESTRUTURA, PRAÇAS, POSTOS DE SAÚDE E CRAS

Em seu primeiro mandato, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) tem levado à Câmara Municipal de Aracaju (CMA) as necessidades de toda Aracaju, com a autoria de Projetos de Lei com foco na Zona de Expansão, por exemplo. Dando continuidade à pauta, o parlamentar destacou em seu discurso nesta quarta-feira, 14, a situação do Loteamento Solares.

“Trago para a Câmara, mais uma vez, a triste realidade de moradores do Robalo, região que ,mesmo com investimentos e melhorias da atual gestão municipal, ainda carece de diversos serviços de infraestrutura. Aproveito este momento para pedir que os senhores vereadores estejam presentes nesta área e sigam buscando projetos que assegurem os direitos básicos da população. Ao chegar no Loteamento Solares, me deparo com casas com água pelo chão, ruas sem acesso e moradores que temem qualquer chuva em nossa cidade, pois moram em um local sem drenagem. Esse problema não é de agora, nós sabemos. Mas todo dia é essencial para que este trabalho seja feito. Já acionei a Defesa Civil, os demais órgãos competentes, e acredito que temos todas as condições para fazermos mais”, declarou o vereador.

Na ocasião, Byron também ressaltou a ausência de serviços e espaços de convivência na região: “estamos no último ano desta legislatura e ainda temos uma Zona de Expansão com apenas uma praça , como espaço de lazer, socialização e prática esportiva . Uma Zona de Expansão com apenas dois postos de saúde e sem nenhum Centro de Referência da Assistência Social, o Cras. Até quando essa situação continuará?”.

Sargento Byron também é reconhecido pelo trabalho realizado no Recanto da Paz, região do Aeroporto, onde desde o início do seu mandato tem viabilizado a aprovação de investimentos e ações que oportunizaram as obras da região.

Foto assessoria