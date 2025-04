SECRETÁRIA DE SAÚDE DE ARACAJU APRESENTA AÇÕES PARA PESSOA COM TEA DURANTE SESSÃO ESPECIAL NA ALESE

A secretária municipal de Saúde de Aracaju, Débora Leite, participou nesta sexta-feira, 4, de uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

O evento, proposto pelo deputado estadual Luciano Pimentel (PP), reuniu representantes de diferentes municípios para debater estratégias e fortalecer as políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentro da campanha “Abril Azul”.

Na ocasião, Débora Leite destacou a atuação integrada da gestão municipal para garantir um atendimento mais qualificado ao público autista. “Somente nas escolas municipais, temos mais de 2 mil crianças que precisam de apoio ou mediação. A Secretaria de Saúde trabalha em conjunto com a Educação e a Assistência Social para ampliar o acolhimento e assegurar o acesso aos serviços. O trabalho em rede é essencial”, afirmou.

A secretária também avaliou positivamente a troca de experiências proporcionada pelo evento. “A sessão nos oferece um espaço importante de aprendizado e de construção coletiva. Experiências exitosas de outros municípios nos ajudam a repensar práticas e desenvolver estratégias inovadoras frente a uma demanda crescente”, ressaltou.

O deputado Luciano Pimentel defendeu o papel da informação como ferramenta de transformação social e respeito. “Nosso compromisso é garantir os direitos das pessoas com TEA. O tema da campanha deste ano é ‘Informação gera empatia, empatia gera respeito’, o que reforça nosso dever de sensibilizar a sociedade e fomentar políticas públicas mais inclusivas”, declarou.

Texto e foto Ascom/SMS