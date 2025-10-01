SAÚDE DE ARACAJU PRESTA CONTAS DAS AÇÕES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM 2º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2025

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) apresentou nesta terça-feira, 30, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre de 2025 (RDQ). O documento reúne informações sobre as ações realizadas entre maio e agosto, incluindo auditorias, aplicação de recursos e resultados da rede de serviços, além de dados sobre a atenção primária, especialidades, urgência e prevenção. A prestação de contas atende ao que determina a Lei Complementar nº 141/2012 e reforça a transparência da gestão junto ao Legislativo e à sociedade.

Entre os destaques, está o crescimento da produção da Atenção Primária à Saúde, que realizou 704.219 atendimentos no período, superando os 638.042 de 2024. O fortalecimento desse nível de cuidado já reflete na redução da sobrecarga da rede de urgência. Nos hospitais Fernando Franco e Nestor Piva, por exemplo, houve diminuição no número de atendimentos em relação ao ano anterior, enquanto a Maternidade Lourdes Nogueira registrou aumento de partos, passando de 1.050 em 2024 para 1.379 em 2025.

A SMS também destacou os resultados dos mutirões no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar), que reduziram em até 188 dias a espera por exames de eletrocardiograma. Outras filas, como as de ultrassonografias, endocrinologia e psicologia, também tiveram queda expressiva, e diversos exames já estão dentro da meta de até 90 dias de espera.

Na área da prevenção, foram aplicadas 263.195 doses de vacinas, com estratégias itinerantes que levaram imunização a shoppings, universidades, empresas, escolas e até presídios, garantindo que mais aracajuanos estejam protegidos. A cobertura contra a gripe atingiu 50,32%, superando a média nacional de 48,53%.

Projetos como o SIM Mulher e o Novo Olhar também foram apresentados como exemplos de inovação no atendimento. O primeiro garante exames fundamentais para a saúde feminina, atendendo até 120 mulheres por dia e desafogando a fila de regulação. Já o segundo devolve qualidade de vida a milhares de pessoas por meio de consultas, exames e procedimentos oftalmológicos, incluindo cirurgias de glaucoma e transplantes de córnea, em parceria com clínicas credenciadas e o Cemar.

Também houve ampliação de serviços estratégicos, como urologia, saúde auditiva, cirurgias de cabeça e pescoço e exames especializados como a colonoscopia, que voltou a ser ofertada na rede municipal. Outro avanço relevante é a implementação gradual do Acesso Avançado nas Unidades de Saúde da Família, modelo que garante consultas em até 72 horas após o primeiro contato e já está em funcionamento em seis unidades, com previsão de expansão para outras 39 até outubro.

Embora haja avanços consideráveis no período, a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, reconhece que ainda há outras providências a serem tomadas. “Prestar contas ao Legislativo é fundamental, porque reforça que cada conquista tem como destino final o cidadão aracajuano. Nosso esforço está concentrado em reduzir as filas históricas e ampliar os atendimentos em todas as áreas, da atenção básica às especialidades”, disse.

E ainda completa: “Avançamos com mutirões, novos fluxos e parcerias, mas também buscamos soluções estruturantes. Em diálogo direto com o ministro da Saúde, solicitamos que Aracaju seja contemplada com um Centro de Imagens, pois nossa capital merece essa estrutura”.

O relatório apresentado na Câmara de Vereadores mostra que, no segundo quadrimestre de 2025, Aracaju alcançou avanços na assistência em saúde com o aumento da produção da atenção primária, redução de filas de especialidades, ampliação de serviços cirúrgicos e diagnósticos, fortalecimento da vacinação e modernização no agendamento das consultas. As ações adotadas têm como foco principal o bem-estar do cidadão, o acesso à serviços de qualidade, prevenção de doenças e o cuidado integral.

Foto: Luanna Pinheiro, Ascom/CMA