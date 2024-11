Secretaria de Saúde discute manejo de crises em saúde mental

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual da Saúde (Funesa), realizou uma webpalestra destinada a profissionais de saúde que atuam na Rede de Atenção Psicossocial (Raps) de Sergipe.

A ação, que integra o planejamento estratégico da SES, teve como objetivo capacitar profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) para o manejo de crises aos usuários com sofrimento, transtorno mental ou decorrente do uso de álcool ou outras drogas.

A webpalestra teve uma equipe multidisciplinar como público-alvo, incluindo todos os profissionais que atuam nos Caps do estado, com o intuito de potencializar o trabalho em saúde mental no território.

Segundo a assistente social e referência técnica da Raps na Diretoria de Atenção Especializada à Saúde, Suely Matos, a iniciativa representa um avanço significativo para o fortalecimento da rede. “É uma grande satisfação promover esse espaço de troca de saberes. A SES definiu, em seu planejamento estratégico, a necessidade de fortalecer todos os pontos da Rede de Atenção Psicossocial em Sergipe. Precisamos falar sobre a crise em saúde mental no território para todos os profissionais de saúde,” destacou.

Ainda de acordo com Suely Matos, os Caps tipo I desempenham um papel central ao atender pessoas de todas as faixas etárias e problema de saúde mental, organizando a rede para melhor assistir casos graves e ordenar o atendimento psicossocial em Sergipe. “Nesta primeira fase, priorizamos os Caps tipo I, que são a maioria nos municípios devido ao porte populacional”, explicou.

Para a enfermeira Gilvanete Santana, a capacitação dos profissionais é uma demanda constante. “Os profissionais anseiam por capacitação, principalmente para promover o crescimento profissional e qualificar o cuidado”, pontuou.

O assistente social Cleston Soares conta que esse tipo de capacitação fortalece a Rede de Atenção Psicossocial além de capacitar e qualificar os profissionais que atuam na ponta. “Após identificar a necessidade de uma abordagem adequada para o manejo aos quadros de crises em urgências mentais, foi pensado na produção dessa webpalestra para ofertar novos conhecimentos aos profissionais que atuam nos Caps de Sergipe”, concluiu.

ASN – Foto: Nucom Funesa