SAÚDE FORTALECIDA: QUASE R$ 7 MILHÕES EM EMENDAS DO SENADOR ALESSANDRO ATENDEM A MUNICÍPIOS SERGIPANOS

Mais um importante reforço para o atendimento público de saúde em Sergipe. Foram liberados R$ 6.998.237,00 em recursos destinados pelo senador Alessandro Vieira (MDB/SE), por meio de emendas parlamentares. Os valores foram transferidos diretamente para os Fundos Municipais de Saúde de Carira, Gararu, Indiaroba, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Simão Dias, Poço Verde e São Domingos.

Os recursos têm como objetivo fortalecer os serviços essenciais de saúde prestados à população, como atendimento médico, compra de medicamentos, manutenção das unidades e custeio de equipes de saúde.

Para o senador Alessandro Vieira, esse é mais um passo importante no compromisso de seu mandato com a transparência e o uso responsável do dinheiro público. “Esses recursos chegam em boa hora e fazem diferença na vida de quem mais precisa. Nosso foco é garantir que o dinheiro público seja bem aplicado e chegue aonde faz diferença: no posto de saúde, no atendimento básico, no cuidado direto com o cidadão. É assim que fortalecemos o SUS e promovemos justiça social”, destacou o senador.

Alessandro lembrou que todas as suas emendas são monitoradas e fiscalizadas, com informações públicas sobre valores, municípios e execução, garantindo transparência total no processo.

“Enquanto muitos se envolvem em escândalos de corrupção e má gestão, nós seguimos mostrando que é possível fazer política com responsabilidade e respeito ao contribuinte. Cada centavo dessas emendas é rastreável, e os sergipanos sabem onde o recurso está sendo aplicado”, reforçou.

Com esse novo repasse, o senador reafirma seu compromisso com políticas públicas que impactam diretamente o cotidiano da população, priorizando áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública.

“Seguimos trabalhando com seriedade, com foco em resultados concretos e em melhorar a vida das pessoas. É assim que a boa política se faz, com transparência, compromisso e entrega”, concluiu Alessandro.

Por Laisa Bomfim – foto Edilson Rodrigues