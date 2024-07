O pai do governador Fábio Mitidieri (PSD) e ex-deputado estadual, Luiz Mitidieri, concedeu entrevista nesta segunda-feira (22) ao radialista George Magalhães, no programa Sergipe Verdade e falou sobre diversos assuntos, inclusive sobre uma possível aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT).

Na oportunidade, Luiz Mitidieri disse que só não aceita uma aliança com o senador Rogério Carvalho. “Se depender de mim, não tem aliança com Rogério Carvalho”, afirmou o ex-deputado.