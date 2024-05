“Se Edvaldo fizesse o dever de casa, minimizaria os transtornos das chuvas”, afirma Emília

Mostrando vídeos recentes de alagamentos em alguns pontos da cidade, a vereadora Emília Corrêa (PL) demonstrou preocupação com os frequentes transtornos que os aracajuanos estão enfrentando em razão das fortes chuvas e do descaso do poder público com ações preventivas.

“Chuva não é, e nunca será o problema, mas a falta de ações efetivas ao longo do ano para minimizar estas situações, sim. Todo mundo já sabe qual o período chuvoso na capital, mas esperam chegar para agir. As consequências são essas. A população completamente vulnerável. Pedindo socorro”, explicou.

Para Emília, ações gradativas como limpezas de bueiros e drenagens poderiam diminuir os impactos do problema no período chuvoso.

“Em Aracaju, normalmente, as chuvas se intensificam no mês de maio. Dito isto e sabendo desta particularidade, o poder público deveria agir de forma efetiva durante todo o resto do ano para, que, quando chegar maio do ano seguinte, a situação fosse menos pior, digamos assim. Não estou dizendo aqui que vai evitar, entendam, mas diminuir os impactos. Isso é possível fazer. Essas são circunstâncias previsíveis porque já temos histórico. O que não podemos é fechar os olhos há décadas e sempre usar os mesmos argumentos. Realmente, isso não vai resolver absolutamente nada”, finalizou.

Por Camila Sousa – Ascom/EC

Foto Gilton Rosas