“SE terá mais carteiras assinadas que beneficiários do Bolsa Família”,diz Fábio em encontro com prefeitos

Para garantir que o desenvolvimento de Sergipe aconteça em todos os territórios e que as políticas públicas do Governo do Estado cheguem ao maior número de sergipanos, a gestão estadual, sob a liderança do governador Fábio Mitidieri, reuniu prefeitos dos municípios sergipanos, nesta terça-feira, 28, no ‘Simpósio Juntos por Sergipe’. O encontro, que foi realizado no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, teve o objetivo de discutir estratégias conjuntas, alinhar metas e reforçar a importância do trabalho em parceria para superar desafios e atender às necessidades da população.

O governador Fábio Mitidieri apresentou balanço de ações e lembrou que, desde que assumiu o governo, buscou uma gestão municipalista, sempre ouvindo os prefeitos para atender às principais demandas de cada localidade. “Estamos aqui para, de maneira coesa, ajudar o estado a continuar crescendo. Essa unidade entre Estado e municípios é muito importante para que a gente possa avançar nas políticas públicas e continuar com as diversas conquistas que estamos tendo. Um exemplo é que, pela primeira vez, Sergipe terá mais carteiras assinadas do que beneficiários do Bolsa Família, isso é uma marca histórica”, celebrou Fábio sobre os dados recentes do emprego.

De acordo com o chefe do Executivo estadual, o evento é também uma maneira de prestar contas sobre as ações e conquistas da gestão, assim como uma oportunidade de dar boas-vindas aos municípios e aos prefeitos que assumiram o mandato neste início de ano. “A ideia é dar oportunidade de diálogo, de construção, para podermos construir, juntos, um Sergipe melhor para o nosso povo. Eu preciso e quero”, afirmou Mitidieri.

A primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, explicou que as políticas públicas no estado estão sendo cuidadosamente implantadas com o intuito de ir além de uma determinada gestão para que as conquistas perdurem para a população. “Temos um governador que se preocupa com os resultados, que cuida do povo, independente de partido político, então é bonito ver, aqui, gestores que têm esse propósito em comum, de alcançar pessoas e transformar vidas”, defendeu a gestora da Seasic.

Para a presidente da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames) e ex-prefeita de Capela, Silvany Mamlak, o valor democrático do evento e o caráter municipalista do governador fazem a diferença na realidade de cada município. “O governador está sempre atento às pautas municipalistas e aos problemas que ocorrem nos municípios, com uma equipe que dialoga e avança. As obras estruturantes são fundamentais, mas as políticas públicas na educação, saúde, assistência social incrementam ainda mais essa grande missão de cuidar das pessoas”, relatou.

Representando a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, que não pôde estar presente, pois se recupera de uma cirurgia, o vice-prefeito Ricardo Marques enalteceu a iniciativa. “Todos nós somos sergipanos, então saber quais os passos que estamos dando como Governo e como Prefeitura de Aracaju, para que lá na frente esse desenvolvimento chegue realmente a quem interessa, que é a população, é de suma importância. O Governo deu um pontapé muito bom nesse sentido, porque não existe governo sem prefeituras e não existem prefeituras sem o Governo do Estado”, pontuou.

Segundo o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, a ação reforça o perfil estadista com o qual Fábio Mitidieri conduz a gestão. “Não recordo de outro governo que tenha feito isso, é uma atitude inédita do nosso governador, fazer esse grande evento com os 75 municípios, juntos por Sergipe, mostrando a importância da parceria do Governo do Estado com todos os sergipanos. É assim, com o planejamento, com gestão e ouvindo as problemáticas de cada município, que conseguiremos ajudar Sergipe a galgar espaços muito importantes no cenário estadual e também nacional”, declarou.

Resultados

No evento, organizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Secretaria da Comunicação Social (Secom) e Secretaria Especial do Gabinete do Governador (Segab), foram apresentados dados de avanços conquistados.

O trabalho realizado em Sergipe nos últimos dois anos já demonstra avanços nas diversas áreas de atuação do Estado. No 3º trimestre de 2024, o PIB do estado cresceu 4,0%, superando expectativas, com 13 trimestres consecutivos de expansão e o maior valor da série histórica. Sergipe também avançou dez colocações no ranking nacional de melhores índices de distribuição de renda, saltando da 23ª para a 13ª colocação, ou seja, no estado, os valores passaram a ser distribuídos de maneira mais equitativa entre a população sergipana.

A arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) alcançou a marca de R$ 5,56 bilhões em 2024,11,46% a mais que no período anterior. Já o valor repartido pelo Estado aos municípios foi de R$ 1.355.563.645,57.

Com relação à geração de emprego, Sergipe alcançou a menor taxa de desocupação já registrada na história. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Trimestral apontam redução de 11,9% para 8,4%, entre 2022 e 2024 no estado.

Na Segurança, em nova atualização anual do Painel de Indicadores Estatísticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Sergipe ocupa, pelo segundo ano consecutivo, o posto de estado mais seguro da região Nordeste e supera a meta do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II), de reduzir a taxa de homicídios para 16 mortes por 100 mil habitantes, prevista.

Os índices são reflexos do trabalho contínuo da gestão na construção de um estado mais justo e igualitário, que tem na integração com os municípios um de seus pilares. Exemplo disso são programas que transformam a vida dos munícipes, como o Prato do Povo, ‘Sergipe é aqui’, Primeiro Emprego e Mão Amiga.

Para a prefeita de Siriri, Daiane Oliveira, quando o governador prioriza, de forma democrática, as necessidades da população, independentemente de diferenças políticas ou partidárias dos gestores municipais, ele comprova, de fato, a busca pelo bem coletivo. “Quero parabenizar o governador por nos trazer para perto, escutar os municípios é muito importante. O nome do programa já diz tudo: Juntos por Sergipe. Olhe com esses olhos tão sensíveis para os municípios de pequeno porte, como Siriri, precisamos muito do Governo”, solicitou.

O prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento, apontou o momento de trocas de experiência como um marco histórico. “Acredito que o que nos dá a garantia de que a gente vai conseguir resolver os problemas é justamente o diálogo, levando as demandas que são específicas do nosso município para que o governo coloque dentro do seu planejamento estratégico a resolutividade desses problemas”, enfatizou.

Foto: Reinaldo Moura