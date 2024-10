Seagri participa do segundo Encontro Sergipano de Carcinicultores

A Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) esteve representada nesta terça-feira, 22, durante o 2º Encontro Sergipano de Carcinicultores, realizado pelo Sistema Faese/Senar Sergipe, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Sergipe). O evento, dedicado ao desenvolvimento da carcinicultura no estado, ocorrido no auditório do Sebrae, foi aberto a carcinicultores, empresas do setor, instituições e interessados na cadeia produtiva de camarão em Sergipe.

O chefe da Assessoria de Planejamento da Seagri, Arlindo Nery, participou do Painel de Ações Governamentais, juntamente com o representante do Ministério da Pesca e Aquicultura, José Everton Santos e o secretário de Agricultura de Arapiraca, em Alagoas, Iomar Santos Pereira, destacaram as ações de fomento para o desenvolvimento da carcinicultura, durante o Painel de Ações Governamentais.

Arlindo apresentou os dados do censo da carcinicultura realizado pela Seagri no município de Santa Luiza do Itanhy, sul sergipano, e falou sobre a necessidade de organização da cadeia, por meio do associativismo ou cooperativismo. “Também procuramos demonstrar os benefícios de alocação e infraestrutura que podem ser concedidos ao produtor”, observou durante sua fala.

A importância do encontro é marcada pelos números da produção em Sergipe, que abrange produtores de 16 municípios do litoral. O estado tem a quarta maior produção de camarões do Brasil e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produziu mais de quatro toneladas em 2023, o que corresponde ao valor de R$ 73 milhões. Brenno Barreto, diretor técnico do Sebrae, destacou que o encontro tem o objetivo de conectar os atores do setor e mantê-los informados sobre o que há de inovador no mercado. “O Sebrae abraça, com este encontro, todos os participantes dessa cadeia produtiva tão valiosa para o nosso estado. Estamos fomentando discussões importantes para o setor, além de ouvirmos as dificuldades do produtor, que podem ser resolvidas com as nossas soluções”.

Luís Nakanishi, gestor da cadeia da carcinicultura no Sebrae Sergipe, reforça que essa parceria entre Sebrae e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) tem sido estratégica para impulsionar o setor em Sergipe. “A troca de experiências com outros estados, somada às capacitações que oferecemos, permite que nossos carcinicultores se atualizem e ampliem sua visão de mercado, buscando soluções para os desafios locais e identificando oportunidades de crescimento”, concluiu Nakanishi.

