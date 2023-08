Seasc participa de reunião regional de organização da Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência em Sergipe

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc) participou, na última sexta-feira (11), da Reunião de Planejamento da Região do Sul Sergipano para a Conferência Territorial da Pessoa com Deficiência.

O evento foi organizado pelo Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe (Conser) e pela Comissão Organizadora da Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Estância, Sul Sergipano.

A Conferência Territorial elegerá 36 delegados para a V Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que acontecerá em Aracaju, em fevereiro de 2024. Os delegados do sul sergipano representarão os municípios de Estância, Arauá, Tomar do Geru, Santa Luzia do Itanhy, Itabaianinha, Cristinápolis, Umbaúba, Indiaroba, Boquim e Pedrinhas.

A coordenadora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Seasc, Socorro Lobato, explica que o encontro com os Conselhos Municipais e secretários municipais de assistência tem grande importância para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a população PCD. “Esses encontros visam fortalecer a política pública do município, assim como são uma etapa importante para a realização da Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência. Neste momento, a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania reafirma o seu compromisso com a política pública, assegurando sua missão junto ao controle social em Sergipe”, analisou.

O presidente do Conser, Antonio Luiz dos Santos, eleito coordenador geral da Comissão da Conferência Regional, afirma que esse é um momento de construção primordial, no qual se tem um espaço de escuta e mobilização dos municípios para aguçar o olhar sobre as pautas e promoção das políticas públicas para a população PCD. “ A comissão vai deliberar sobre tudo que será necessário para que a conferência seja construída. Nós pretendemos fazer uma visita em cada município que faz parte da nossa regional para que assim eles possam estar juntos nesse processo de construção”, esclareceu.

A secretária de Assistência Social do município de Arauá, Jaiane Vieira, celebrou a realização do evento e frisou a importância desse encontro para as gestões municipais. “Foi muito proveitoso. Desde que recebemos o e-mail com o convite, a gente se prontificou a estar presente, pois é um momento de construção. Arauá ainda não tem um conselho formado e, desde o último encontro em Aracaju, nosso interesse foi despertado. A conferência regional é um momento de conhecimento e de a gente mobilizar a sociedade”, declarou.

A V Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência terá como tema ‘Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Construindo um Brasil Inclusivo’. Até a data, o Conser pretende reunir 300 delegados, eleitos nas oito Conferências Territoriais.

Foto: Ascom Seasc