Seasc reúne entidades para alinhar plano de segurança da 22º parada LGBT+ de Sergipe. Evento ocorrerá no dia 27 de agosto

A Secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), através da Superintendência de Inclusão e Cidadania, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a população LGBTQIAPN+, se reuniu com órgãos de segurança do governo e entidades que atuam em defesa da população LGBTQIAPN+ para alinhar plano de segurança da 22ª parada LGBTQIAPN+ de Sergipe.

O evento foi criado em 2003 com objetivo de desmistificar preconceitos e conscientizar a população em geral sobre temas ligados à cidadania, direitos humanos e sexualidade. A Parada é organizada pela Associação de travestis e transgêneros de Aracaju (Astra) que visa demonstrar o compromisso com a luta contra qualquer tipo de discriminação e promover o respeito à diversidade e a luta de políticas afirmativas para a população LGBTQIAPN+. O evento ocorrerá no dia 27 de agosto, na Orla da Atalaia.

A coordenadora de Políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, Silvania Souza, defende que a parada é um importante ato político construído pelo movimento social e que a Seasc está cumprindo seu papel na interlocução com as forças do Estado para garantir a segurança de todos que se fizerem presente no ato. “É um ato político importante feito pelos movimentos sociais, e nós, enquanto governo, estamos para dar apoio conforme consta nas atribuições da Coordenadoria de Políticas Públicas para a População LGBTQIAPN+ esse trabalho transversal a fim de resguardar as pessoas que estarão lá cobrando por seus direitos”, analisou a coordenadora.

Durante a reunião, foi discutido o plano de segurança da Polícia Militar. O chefe da seção de eventos do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), tenente-coronel Thiago Costa, afirma que essa primeira reunião veio alinhar os primeiros passos para a concretização do plano de segurança do evento. “Então nessa primeira reunião, a gente veio buscar principalmente as informações mais básicas, que tínhamos mais dúvidas, para que a gente possa adequar o nosso policiamento e assim garantir que o evento seja feliz, seguro e que todo mundo possa comparecer e voltar para casa em segurança”, afirmou o tenente-coronel.

A assistente social, professora e ativista dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, Adriana Lohanna Santos, enfatiza que essa reunião demonstra o interesse da Seasc em colaborar para a execução do evento. “É um momento importante para não só colocar a coordenadoria LGBT do Estado, mas toda a secretaria de inclusão demonstrando que tem sim interesse em fazer com que esse grande evento, que é a parada LGBT, seja feito de maneira coerente”, frisou a ativista.

Nesta edição, é esperado um público de 100 a 150 mil pessoas. Na reunião, estiveram presentes membros da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Associação de Travestis e Transgêneros de Aracaju (Astra).

Foto: Mikaella Costa