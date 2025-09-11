VEJA O RESULTADO PRELIMINAR DA HETEROIDENTIFICAÇÃO E DA PERÍCIA MÉDICA DO CONCURSO PÚBLICO, NO SITE DA FGV

Já estão disponíveis para consulta os resultados preliminares da heteroidentificação e da perícia médica referentes ao concurso público da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). As informações podem ser acessadas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do certame, ou pelo link disponível no site oficial da Seasic: https://assistenciasocial.se.gov.br/.

De acordo com o cronograma, os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado preliminar nos dias 11 e 12 de setembro de 2025. A análise dos recursos referentes à perícia médica ocorrerá entre os dias 16 e 19 de setembro, e a publicação do resultado definitivo da heteroidentificação e da perícia médica está prevista para 29 de setembro de 2025.

O concurso da Seasic oferta 90 vagas para cargos de nível superior, distribuídas entre as funções de Assistente Social, Engenheiro Agrônomo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo e Tradutor e Intérprete de Libras. Este é o primeiro concurso público realizado pela secretaria desde a criação, e representa um marco histórico para a pasta, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social no estado.

Foto: Igor Matias