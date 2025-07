Seasic participa de Assembleia do Fonseas em Brasília nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) marcará presença, nesta quarta-feira, 30, na Assembleia do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social (Fonseas), que acontece em Brasília. Sergipe será representado pela secretária da Seasic, Érica Mitidieri.

O encontro reúne os secretários e secretárias estaduais responsáveis pela gestão da política de assistência social nos 26 estados e no Distrito Federal. Nesta edição, a pauta inclui deliberações sobre assuntos internos do Fórum, além da eleição para os cargos vacantes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Segundo a secretária Érica Mitidieri, a participação de Sergipe nesse espaço nacional reforça o compromisso do estado com o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e com a construção de políticas públicas que atendam, de forma efetiva, as demandas da população.

“É fundamental que Sergipe esteja presente nesses espaços de construção coletiva, onde conseguimos alinhar estratégias, defender os direitos socioassistenciais e garantir que as especificidades regionais sejam consideradas nas decisões nacionais. O Fonseas tem um papel essencial no fortalecimento do SUAS e na articulação entre estados e União”, destacou a secretária.

Fonseas

O Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado da Assistência Social (Fonseas) é uma instância de articulação política e técnica que reúne as secretarias estaduais de Assistência Social. O objetivo do Fórum é promover o fortalecimento da política pública de assistência social em âmbito nacional, articulando ações com o Governo Federal, promovendo a troca de experiências entre os estados e defendendo o pacto federativo do SUAS.

Foto: Ascom/Seasic