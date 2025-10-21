SEASIC PARTICIPA DE REUNIÃO COM GOVERNO FEDERAL E UNICEF PARA DISCUTIR AÇÕES DA 1ª INFÂNCIA ANTIRRACISTA

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) participou, na última segunda-feira, 20, de uma reunião virtual com representantes do Governo Federal e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para discutir a implementação da iniciativa Primeira Infância Antirracista (PIA) em Sergipe. O encontro marcou o primeiro momento de articulação entre os ministérios e a gestão estadual, com o objetivo de estruturar oficinas de formação voltadas a profissionais das áreas da Saúde, Educação e Assistência Social.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a pauta reflete o compromisso do Governo de Sergipe com a promoção da equidade racial e o desenvolvimento integral das crianças. “A Primeira Infância é o momento em que se formam as bases da personalidade, dos valores e da convivência. Promover o respeito à diversidade e o combate ao racismo desde cedo é fundamental para garantir uma sociedade mais igualitária. Essa parceria com o Governo Federal e o Unicef reforça o nosso compromisso com políticas públicas que acolham e valorizem todas as infâncias”, ressaltou.

A proposta, de caráter interministerial, envolve o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, e visa o enfrentamento ao racismo desde os primeiros anos de vida. As ações têm o intuito de fortalecer o sentimento de identidade e pertencimento das crianças na Primeira Infância, além de sensibilizar profissionais que atuam diretamente com elas.

De acordo com a coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Seasic, Ianne Cavalcante, a reunião foi um momento inicial para alinhar as ações que serão desenvolvidas no estado. “A pauta é transversal e integra os campos da educação, da saúde e da assistência social, com o objetivo de tratar o enfrentamento ao racismo nesses três eixos. As oficinas que estão sendo estruturadas vão preparar profissionais que lidam diretamente com as crianças da Primeira Infância: professores, equipes da atenção básica em saúde e trabalhadores do Suas, para que possam replicar esses saberes dentro das suas realidades”, explicou.

A diretora de Atenção Integral à Primeira Infância da Seasic, Helga Müller, destacou que a iniciativa busca qualificar o processo de trabalho nas instituições e promover um plano de ação efetivo em cada município. “A ideia é que essa formação gere um plano de ação executável ao longo dos anos e que seja incorporado aos planejamentos municipais. A educação antirracista na Primeira Infância é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e equânime, contribuindo para que as desigualdades raciais sejam combatidas desde os primeiros anos de vida”, afirmou.

Foto: Ascom/Seasic