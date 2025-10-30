Seasic recebe Medalha de Direitos Humanos em homenagem na Alese

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) foi representada pela gestora da pasta, Érica Mitidieri, em solenidade da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em que foi agraciada com a Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora. A homenagem, proposta pela deputada estadual Lidiane Lucena, reconhece o trabalho da secretária e da equipe da Seasic na consolidação de políticas públicas voltadas à promoção dos direitos humanos no estado.

Em sua fala, Érica destacou que a honraria simboliza o reconhecimento de um trabalho coletivo, realizado com diálogo e empatia, em favor das populações mais vulneráveis. “Quando falamos em direitos humanos, falamos em gente. Falamos em escuta, respeito e em presença. Em Sergipe, transformamos essa pauta em política pública permanente”, afirmou.

A gestora ressaltou que, sob a coordenação da Seasic, o Estado de Sergipe realizou todas as Conferências Estaduais Temáticas de Direitos Humanos, de Igualdade Racial, Pessoa com Deficiência, Pessoa Idosa, Criança e Adolescente, mobilizando representantes dos 75 municípios, conselheiros, movimentos sociais e lideranças comunitárias. “Esses espaços de diálogo têm sido fundamentais para construir propostas concretas e fortalecer o acesso a direitos em todo o território sergipano”, pontuou.

A diretora de Direitos Humanos da Seasic, Isabel Ferreira, reforçou o empenho desse trabalho dentro da secretaria. “Entre as nossas ações temos o fortalecimento dos Conselhos Estaduais de Direitos, as campanhas de valorização da diversidade, a criação da Estação Acolher durante o Arraiá do Povo e muito mais. Tudo isso mostra que a política de direitos humanos em Sergipe não é um setor isolado. Ela atravessa todas as nossas ações”, ressaltou.

A Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora é uma das distinções concedidas pela Alese, e reconhece personalidades e instituições que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento social e humano de Sergipe.

Foto: Ascom Seasic