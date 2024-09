SEASIC REFORÇA PARCERIA E APOIO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERGIPE

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) sediou a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada no auditório da secretaria na manhã desta terça-feira, 24. O encontro reuniu gestores municipais para debater e alinhar estratégias em relação à Política da Assistência Social, além de repassar os resultados de ações ativas.

No início da reunião, foram feitos informes sobre a relevância e andamento do CapacitaSuas, o relato de experiência do Simplifica SUAS, das visitas nos Municípios Prioritários do Programa Bolsa Família (MUPS), do Seminário da Primeira Infância e da Capacitação do Guia de Visita Domiciliar (GVD). Além de abrir o diálogo para que a mesa da comissão pudesse contribuir com pontuações diante de cada pauta.

A CIB, que faz parte da política da assistência social, é um canal crucial de comunicação entre o Estado e os municípios. A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou o compromisso do governo em aproximar-se cada vez mais das gestões municipais e ser este apoio também. “O governo está aqui para ser parceiro, buscar e trazer resultados para a população. Então, é importante termos o retorno também do que está dando certo ou não, ouvir de quem está nos municípios para nos somar e para trazer este fortalecimento que é crucial para avançar”, enfatiza.

Na oportunidade, o secretário de Assistência Social de Nossa Senhora de Lourdes e presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas), Ricardo Marques, destacou que as visitas do Plano Estadual de Apoio Técnico (PEAT) ao município foi bem vinda. “A equipe da Seasic fez um trabalho intenso nesse apoio técnico em um momento muito rico de aprendizado para os profissionais, com troca de experiências”, aponta.

