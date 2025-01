SEBRAE ABRE PROCESSO PARA CONTRATAR AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO; INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O DIA 19 DE JANEIRO

O Sebrae Sergipe abriu processo seletivo para seleção de 15 bolsistas para atuarem no Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI), com remunerações entre R$5000,00 e R$6.500,00. As inscrições devem ser realizadas até o dia 19 de janeiro por meio do formulário eletrônico disponível em: https://bit.ly/SejaALI25.

O processo de seleção será composto por três etapas: análise curricular/documental; avaliação de conhecimento; avaliação de habilidades e perfil. O acompanhamento de todas as etapas da seleção é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá acompanhar o cronograma e tomar ciência das convocações e dos resultados no site, procurando o processo de seleção do Sebrae/SE. O resultado final será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2025.

O projeto terá duração de 18 meses e os selecionados atuarão nas regionais de Aracaju, Propriá, Glória, Itabaiana, Lagarto e Estância.

SOBRE O PROJETO

O Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI) é um projeto de extensão tecnológica, que avalia o impacto gerado pela inovação. Para tanto, em sua metodologia é trabalhada a instrumentalização com ferramentas ágeis como forma de promover a implantação da inovação. O trabalho de pesquisa e o resultado gerado devem ser apresentados em formato de produção bibliográfica, conforme definido em metodologia, no cronograma do Projeto e no Plano de Trabalho do bolsista.

Os agentes locais de inovação serão bolsistas selecionados e capacitados pelo Sebrae/SE e terão por objetivo ser um facilitador da implantação da inovação nas micro e pequenas empresas, instituições de classe, instituições de ensino, ecossistemas de inovação, territórios das regiões selecionados a integrar a Rede de Agentes no Estado, de acordo com cada modalidade.

Ascom Sebrae