SEBRAE REALIZA MUTIRÃO ACREDITA COM FOCO EM CRÉDITO PARA OS PEQUENOS NEGÓCIOS, NOS DIAS 5 E 6 DE AGOSTO

Nos dias 5 e 6 de agosto, das 8h às 20h, o Sebrae Sergipe promove em sua sede, em Aracaju, o Mutirão Acredita, uma ação nacional voltada para facilitar o acesso ao crédito e a renegociação de dívidas por parte dos donos de pequenos negócios. A iniciativa reúne instituições financeiras e empreendedores em um mesmo espaço, promovendo atendimentos personalizados, orientações e oportunidades de financiamento.

Durante os dois dias de evento, empreendedores poderão conversar diretamente com gerentes de instituições financeiras, recebendo orientações práticas sobre linhas de crédito disponíveis, renegociação de dívidas e estratégias para manter a saúde financeira dos negócios. Estão confirmadas no evento as presenças de representantes do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banese, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ceap e Bradesco.

Além dos atendimentos, o evento também contará com atividades formativas, como palestras e orientações sobre educação financeira, planejamento e gestão empresarial. A ação faz parte do movimento nacional lançado pelo Governo Federal, em parceria com o Sebrae, com o propósito de destravar o acesso ao crédito produtivo no país.

Acredita Delas e Prêmio Mulher de Negócios

Dentro da programação do Mutirão, o dia 5 de agosto, terça-feira, será dedicado ao Acredita Delas – uma ação voltada para mulheres empreendedoras. A programação inclui atendimentos especializados, palestras motivacionais e capacitações focadas em ampliar o acesso das mulheres ao crédito, à educação financeira e às ferramentas de gestão.

Um dos destaques do Acredita Delas será a presença da atriz e empresária Giovanna Antonelli, que apresenta a palestra “Discurso do Óbvio” . O evento também contará com orientações práticas de profissionais especializados e serviços de conexão com instituições financeiras.

Na mesma data, será realizada a cerimônia estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, que reconhece e celebra histórias de sucesso de empreendedoras sergipanas que se destacam na condução de seus negócios com inovação, impacto social e sustentabilidade.

Por Yasmin Deda – Foto assessoria