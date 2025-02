SEBRAE SERGIPE PROMOVERÁ ENCONTRO COM PREFEITOS PARA IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

O Sebrae Sergipe realizará, na próxima terça-feira, 25, às 8h30, o evento “Cidades de Sucesso: como o Sebrae pode transformar o futuro do seu município”, no Centro de Convenções AM Malls.

O encontro, realizado de forma inédita, contará com representantes dos 75 municípios sergipanos. Sendo destinado aos prefeitos sergipanos e seus secretários municipais de Inclusão Social, Indústria e Comércio, Agricultura, Trabalho, Governo e Educação, tem como intuito apresentar o portfólio da instituição e o programa Cidade Empreendedora, visando apoiar o desenvolvimento de cada município.

Além disso, o evento tem como objetivo estreitar laços entre o Sebrae e as administrações municipais, promovendo uma troca de informações sobre as diversas soluções que a instituição oferece para fomentar o empreendedorismo e a melhoria da gestão local. Esta será uma excelente oportunidade para as lideranças municipais conhecerem as ferramentas que podem fazer a diferença no desenvolvimento econômico das suas cidades, além de estreitar a colaboração com o Sebrae em prol do crescimento sustentável de Sergipe.

O encontro contará com uma palestra do renomado poeta Bráulio Bessa, que, além de sua reconhecida trajetória literária, é conhecido por suas mensagens inspiradoras sobre superação e liderança.

SOBRE O PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA

O Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae para o gestor público que quer direcionar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento socioeconômico do seu município. O objetivo é atuar junto ao poder público, de forma sistêmica, para que este seja um agente facilitador, fomentador, eficiente e ágil, alinhando seus processos e serviços para a agenda de desenvolvimento, apoiando o equilíbrio, a inclusão, a cooperação no mercado e estimulando a formação de capital social capaz de sustentar o processo de desenvolvimento.

Texto e foto ascom Sebrae