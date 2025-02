SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA DIVULGA LISTA DE BENEFICIÁRIOS DA CNH SOCIAL QUE AINDA NÃO REALIZARAM BIOMETRIA

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que está disponível no site oficial da pasta uma lista de beneficiários do programa CNH Social que ainda não realizaram a etapa de biometria na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran). A regularização desse processo é fundamental para dar continuidade ao procedimento de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita.

Os beneficiários deverão acessar o link https://assistenciasocial.se.gov.br/resultado-cnh-social/ para conferir se seus nomes estão na relação e seguir as orientações para a realização da biometria. O não cumprimento dessa etapa em até 15 dias pode resultar na perda do benefício, fazendo com que excedentes preencham as vagas.

CNH Social

O programa CNH Social é uma iniciativa do Governo de Sergipe que tem como objetivo promover a inclusão e mobilidade social, garantindo que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso à carteira de motorista sem custos. Além de ampliar oportunidades de trabalho, a iniciativa contribui para o fortalecimento da autonomia dos beneficiários.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforça a importância do programa para a população sergipana. “A CNH Social é um passo importante para que muitas pessoas possam ingressar no mercado de trabalho ou melhorar suas condições de vida. Por isso, pedimos que todos os beneficiários confiram a lista e, caso necessário, realizem a biometria para não perderem essa oportunidade”, destacou.

Para mais informações, os beneficiários podem entrar em contato com a ouvidoria da Seasic pelo contato 79 3179-1939.