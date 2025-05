Secretária da Assistência, Simone Valadares, fala sobre ações que serão desenvolvidas

O Podmaisvezes com Heliomarto Rezende desta terça-feira (13), recebeu a Secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Valadares.

Durante o bate-papo, a secretária falou sobre sua vida, sua trajetória profissional como Engenharia Civil, além de fazer outra graduação, agora na área do Direito, onde começou a atuar como Promotora de Justiça no estado do Maranhão, em várias Comarcas.

Simone fez questão de dizer que nunca deixou de atuar nos bastidores da política do seu esposo, Pedrinho Valadares, seu filho Rodrigo Valadares, Deputado Federal e sua nora Moana Valadares, vereadora mais votada na Capital.

No bate papo com Heliomarto, a secretária agradeceu a confiança da Prefeita Emília Corrêa e disse que “recebi a pasta com vários problemas a serem solucionados, tais como uma dívida 4 milhões a serem pagas e fornecedores da gestão passada” .

A secretária Simone é rigorosa na fiscalização dos veículos da secretária, nomeações de áreas importantes da Secretaria, essa não tendo diretores em áreas importantes.

A secretária informou ainda que a Prefeita Emilia Corrêa vai fazer uma gestão em favor do mais necessitado, “que já está em fase avançada o novo Centro Pop, dando maior conforto em alimentação, por acolhidos”.