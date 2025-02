SECRETARIA DA FAZENDA APREENDE CARGAS DE CIMENTO E MADEIRA COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR EM CARIRA

Equipes de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) identificaram dois caminhões transportando mercadorias de forma irregular na tarde desta segunda-feira, 10, no município de Carira, localizado no agreste sergipano.

A abordagem aos veículos foi realizada no Posto Fiscal do município. A equipe de auditores da Sefaz detectou que um veículo transportava 900 sacos de cimento para o estado da Bahia sem documentação fiscal. Já o outro caminhão carregava uma carga de 20 metros de madeira com irregularidades na documentação.

Em ambas as situações foram lavrados autos de infração para a cobrança do imposto e de multa, resultando no recolhimento de mais de R$ 14 mil para os cofres públicos.

O transporte de mercadorias sem documentação fiscal ou acompanhadas de documentação fiscal incorretas configura crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90. As fiscalizações fazem parte do trabalho realizado pela Sefaz para coibir a concorrência desleal no estado, garantir a legalidade das transações comerciais e combater a sonegação fiscal.

Foto: Ascom Sefaz