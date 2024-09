SECRETARIA DA JUSTIÇA PROMOVE TREINAMENTO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA PARA PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) de início, nesta terça-feira, 17, ao Curso de Técnicas de Inteligência. A capacitação, fruto de parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), por meio da Diretoria de Inteligência Penitenciária (Dipen), segue até esta quinta-feira, 19, no auditório da Escola de Gestão Penitenciária (Egesp), localizada no bairro América, em Aracaju.

Com a participação de agentes das polícias Penal, Civil, Militar, Federal, da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o curso tem como principal objetivo a capacitação de agentes e equipes para implementação e manutenção de medidas e rotinas eficazes para que seja garantida a regularidade da cadeia de custódia, além de orientar os profissionais de inteligência penal no desempenho de suas atividades como uma ferramenta importante no combate ao crime organizado.

“Esse curso, além de capacitar os agentes de polícia, tem como objetivo integrar os órgãos de segurança pública para que haja uma troca de experiências e uma cooperação maior entre as instituições nas ações de combate ao crime organizado”, comentou o representante da Dipen, Lucas Lopo.

Com carga horária de 24 horas-aula, o treinamento abordará temas voltados para procedimentos de inclusão e exclusão de presos, estudo das organizações criminosas, alocação de segurança do sistema penitenciário federal, análise de audiovisual e de escritos, pesquisa de dados e gestão de fontes abertas, entre outros.

Segundo o diretor do Núcleo de Inteligência Penitenciária (NIP) de Sergipe, Adriano Dias, a capacitação será fundamental tanto para os policiais que pertencem ao núcleo de inteligência quanto para aqueles que atuam dentro das unidades prisionais. “Este curso vai capacitar os policiais penais e os colegas das demais instituições a levantarem informações e dados seguros para que os gestores possam tomar decisões estratégicas”, acrescentou.

Para a secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa, trata-se de mais uma ação visando o aperfeiçoamento e o fortalecimento da Polícia Penal sergipana. “Para ações mais efetivas de promoção à segurança dos cidadãos, é importante que esses profissionais da segurança aprendam a manusear as ferramentas e utilizar a tecnologia e as informações de forma mais assertiva. E essa capacitação é mais uma prova do compromisso e do trabalho integrado que envolve as forças de segurança. Por isso a importância desse treinamento, desse intercâmbio de informações, para, inclusive, o fortalecimento da nossa Polícia Penal”, finalizou.

Foto: Ascom Sejuc