Secretária Danielle Garcia participa de Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres de Sergipe, a delegada Danielle Garcia, participa, em Brasília, da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM), promovida pelo Ministério das Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). O evento acontece entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro.

“Muito feliz por estar participando desta Conferência Nacional que é mais um espaço democrático para ampliar a discussão entre a sociedade civil, movimentos, entidades, estados e municípios. Um momento onde continuamos a construção de propostas de políticas públicas efetivas iniciadas nas conferências municipais, regionais e estadual, que atendam as demandas e garantam melhoria de vida das brasileiras”, ressaltou Danielle Garcia.

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”, a conferência volta a ser realizada após quase uma década e reúne representantes de todo o Brasil, eleitas em etapas municipais, estaduais, regionais e livres, em um amplo processo de escuta e pactuação.

“A delegação de Sergipe trouxe as propostas elaboradas a partir dos diálogos com representantes de todas as regiões do estado, inclusive com a participação da ministra na Conferência Estadual, buscando fortalecer ainda mais os direitos das mulheres”, destacou a secretária Danielle Garcia.

A 5ª CNPM se consolida como um marco no fortalecimento das políticas públicas de gênero, recolocando as mulheres no centro do debate nacional. A programação conta com painéis temáticos, os Espaços de Diálogo, em que representantes de todo o Brasil irão deliberar propostas elaboradas durante o processo conferencial, além de apresentações culturais e uma tenda com atividades voltadas à justiça climática e de gênero.

As propostas deliberadas durante o evento irão compor o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, assegurando que o documento possua diretrizes debatidas com a participação popular.

