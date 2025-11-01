Danielle Garcia participa de evento internacional sobre liderança feminina

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres de Sergipe, a delegada Danielle Garcia, participou da sessão de encerramento do Columbia Women’s Leadership Network 2025, realizado na sexta-feira, 31, no Rio de Janeiro. O encontro foi promovido pelo Columbia Global Center, vinculado à Universidade de Columbia, e reuniu mulheres líderes de diferentes áreas para debater o tema “Liderança com Propósito e Impacto: as transformações nossas de cada dia”.

Danielle Garcia foi convidada para participar do evento para compartilhar suas experiências e reflexões sobre o papel da liderança feminina na promoção de transformações sociais, políticas e institucionais. A mesa teve mediação de Deborah Lourenço, gerente de Projetos do Columbia Global Center Rio de Janeiro, e contou ainda com a participação da Conselheira de administração e ex-Diretora de Tecnologia (CTO) na Vale, Vânia Neves.

Em sua fala, Danielle destacou o trabalho que vem realizando à frente da secretaria de Estado para fortalecer e ampliar as políticas públicas voltadas para as mulheres em Sergipe, com foco especial na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero. Segundo ela, o trabalho integrado entre os órgãos do Estado e as forças de segurança tem gerado resultados positivos.

“Nos últimos anos, conseguimos reduzir de forma significativa o número de feminicídios em Sergipe, graças a uma atuação firme e articulada, com políticas que unem acolhimento e proteção e responsabilização. Mas sabemos que ainda há muito a avançar e seguimos firmes nesse enfrentamento”, afirmou a secretária.

A delegada também ressaltou a importância das ações de estímulo à inclusão produtiva e ao empreendedorismo feminino, iniciativas que vêm garantindo mais autonomia financeira e protagonismo social às mulheres sergipanas. “Temos investido em programas que fortalecem a capacidade produtiva das mulheres, oferecendo capacitação e oportunidades de inserção no mercado, especialmente para as vítimas de violência. Essa conquista de independência financeira contribui para que elas consigam romper o ciclo de violência e transformar suas vidas”, destacou.

Outro eixo citado por ela foi o cuidado integral com a saúde da mulher, com a ampliação do acesso a exames, atendimento especializado e campanhas de prevenção.

Danielle Garcia ressaltou ainda que a troca de experiências e a rede de apoio entre mulheres são essenciais para consolidar avanços. “Encontros como este reforçam que a liderança feminina é, acima de tudo, um instrumento de transformação coletiva. E devemos seguir firmes na construção de políticas que garantam igualdade, respeito e oportunidades para todas as mulheres”, concluiu a secretária.

Ascom Delegada Danielle Garcia