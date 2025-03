Danielle Garcia participa de evento promovido pela ONU para discutir direitos da mulher

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, participa, em Nova York, nos Estados Unidos, da 69ª CSW – Comissão sobre a Condição da Mulher, promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU.

O evento marca os 30 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, a agenda global mais abrangente já criada com o objetivo de garantir a igualdade de direitos para as mulheres e meninas. “Um evento mundial muito importante, com a abordagem de diversos temas relevantes relacionados às mulheres”, afirmou Danielle Garcia.

“Uma oportunidade de revisitar compromissos fundamentais para a igualdade de gênero, além de discutir temas como mulheres nos espaços de poder, igualdade salarial e de oportunidades, mudanças climáticas e o impacto na vida das mulheres, política de cuidados e tantos outros temas importantes, entre outros”, acrescentou Danielle.

Ainda segundo a secretária, o evento reforça a necessidade de cooperação regional e internacional para o avanço dos direitos das meninas e mulheres no mundo. “E nós estamos aqui, enquanto representantes do Brasil e de Sergipe, participando ativamente das discussões dos diversos temas e trocando experiências. Uma bagagem que, com toda certeza, irá contribuir com a ampliação das políticas para as mulheres e garantia dos seus direitos”, salientou Danielle Garcia.

Texto e foto assessoria