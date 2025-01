SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO FIRMA PARCERIA PARA IMPULSIONAR A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ARACAJU

Parceria entre Setores é Essencial para Transformar Dados em Ações Estratégicas, Afirma Dilermando Júnior

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, liderada por Dilermando Júnior, está empenhada em transformar o Centro da capital sergipana em um polo mais dinâmico e robusto para o comércio, serviços e turismo. Em alinhamento com o plano de governo da prefeita Emília Corrêa, a pasta deu início a uma série de iniciativas estratégicas para fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos.

A construção de um censo empresarial: o ponto de partida para mudanças significativas

Em um esforço conjunto, o secretário Dilermando Júnior se reuniu com representantes de entidades importantes, como o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), além dos vereadores Lúcio Flávio, Levi Oliveira e outras lideranças locais. O principal objetivo? Implementar um censo empresarial detalhado que trará um diagnóstico aprofundado da realidade econômica do Centro de Aracaju.

A criação deste censo não é apenas uma coleta de dados, mas uma estratégia essencial para compreender o funcionamento das empresas na região, mapear cadeias produtivas e identificar gargalos que limitam o desenvolvimento econômico. Com base em 17 variáveis iniciais, o Instituto Fecomércio liderará o estudo, que também contará com o Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, garantindo alta precisão e relevância nos resultados.

União de forças pelo desenvolvimento econômico

Para Dilermando Júnior, a união entre administração pública, entidades empresariais e sociedade é o pilar para o sucesso do projeto. Ele destacou que o fortalecimento da economia local passa pelo entendimento profundo do papel do Centro Comercial na geração de empregos, renda e oportunidades. Essa sinergia, segundo o secretário, será fundamental para transformar os resultados do censo em ações práticas e efetivas.

Além disso, o secretário destacou a importância de integrar o turismo ao planejamento econômico. “Turismo é desenvolvimento econômico. Trabalhar em parceria com a Secretaria de Turismo vai potencializar ainda mais os resultados que buscamos com este projeto”, ressaltou.

Tecnologia e inovação como aliados

Outra frente importante discutida durante as reuniões é a modernização tecnológica do Centro de Aracaju. Foi iniciada a análise de projetos que tornarão a região mais conectada e acessível, com a implantação de sistemas de rede e a oferta de internet gratuita para a população. Essa iniciativa está alinhada ao conceito de cidade inteligente, buscando atrair mais consumidores e empresas para a área, além de melhorar a experiência dos frequentadores.

O papel do Sistema Fecomércio na construção de um novo cenário

O Presidente Marcos Andrade, do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac tem demonstrado grande empenho em colaborar para o desenvolvimento do Centro de Aracaju. Andrade enfatizou que o censo empresarial será uma ferramenta estratégica para orientar investimentos públicos e privados, promovendo ações que atraiam mais consumidores e empresários para a região.

Além disso, o presidente destacou o compromisso do Instituto Fecomércio em entregar um trabalho preciso e robusto. “Vamos ampliar a capacidade de recepção de novos negócios e melhorar os já existentes, não apenas no centro histórico, mas também no centro expandido da cidade. Isso reforça nosso papel de criar um ambiente mais atrativo e competitivo para o comércio local”, afirmou.

O futuro do Centro de Aracaju

O censo empresarial é apenas o começo de um processo transformador. A partir dos dados coletados, a Prefeitura de Aracaju e as entidades parceiras poderão criar políticas públicas e iniciativas privadas que respondam diretamente às necessidades do Centro Comercial.

O compromisso da prefeita Emília Corrêa com o desenvolvimento econômico da cidade, aliado ao entusiasmo das lideranças envolvidas, reforça a perspectiva de um futuro promissor para o Centro de Aracaju. A modernização tecnológica, a promoção do turismo e o fortalecimento do comércio são peças fundamentais para transformar a região em um modelo de crescimento sustentável e integrado.

Assim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação segue firme no propósito de transformar planos em ações, trazendo resultados concretos que beneficiarão toda a população aracajuana. O trabalho em conjunto de todos os setores envolvidos reflete uma Aracaju mais próspera, inovadora e conectada ao futuro.

Foto: Márcio Rocha / FECOMERCIO

Por: Wilker Lima – Ascom/SEMDE