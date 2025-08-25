SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ABRE INSCRIÇÕES PARA OS PROGRAMAS CMAIS CIDADANIA E CMAIS GESTANTE

Estão abertas as inscrições para os programas CMais Cidadania e CMais Gestante. As iniciativas da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) são voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade social e têm como foco a garantia de direitos, a segurança alimentar e o fortalecimento da rede de proteção. As inscrições devem ser realizadas pelo site: https://cmaisinscricoes.assistenciasocial.se.gov.br/.

O CMais Cidadania garante um benefício mensal de até R$ 130,00, destinado à segurança alimentar das famílias beneficiadas. Além de apoiar na compra de itens essenciais para uma vida digna, o programa também fortalece o vínculo das famílias com a rede de proteção social, possibilitando o acesso a outros programas governamentais e serviços oferecidos pelo Estado e municípios.

Já o CMais Gestante assegura um auxílio mensal de R$ 130,00 para mulheres durante a gravidez. A iniciativa busca garantir condições adequadas para o custeio de alimentação, vestuário e outros cuidados essenciais, ao mesmo tempo em que incentiva a participação das famílias em ações educativas e de acompanhamento social.

A secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância das inscrições. “O CMais é um programa que dialoga diretamente com quem mais precisa. O objetivo é garantir dignidade, fortalecer a cidadania e assegurar que nenhuma família sergipana em situação de vulnerabilidade fique desassistida. Por isso, é fundamental que as famílias procurem se inscrever”, afirmou.

Mais informações sobre os programas estão disponíveis para beneficiários e população em geral pelos telefones (79) 3179-1942 ou (79) 99930-1387 (ligação e WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Foto: Ascom Seasic