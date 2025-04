SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVULGA A TERCEIRA LISTA DE EXCEDENTES DA CNH SOCIAL EM SERGIPE

Por meio do programa, beneficiários terão direito a todo o processo de habilitação custeado pelo Estado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), divulgou a terceira lista de excedentes do Programa Social de Formação de Condutores de Veículos Automotores – CNH Social. A relação está disponível no site oficial da secretaria.

Por meio do programa, os beneficiários terão direito a todo o processo de habilitação custeado pelo Estado, com recursos viabilizados através do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran-SE). Isso inclui aulas teóricas e práticas em autoescola, além do pagamento das taxas exigidas pelo órgão de trânsito.

A lista de excedentes e demais informações sobre o programa podem ser consultadas exclusivamente no site da Seasic, onde também está disponível o edital completo.

“Este momento é mais um passo importante da nossa gestão, desde que a Seasic passou a ser a pasta competente pela gestão e governança do programa CNH Social. Com isso, estamos oportunizando mais cidadania às pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam desse apoio e incentivo para a aquisição da carteira de habilitação”, destacou a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

CNH Social

O Programa Social de Formação de Condutores de Veículos Automotores – CNH Social foi instituído pela Lei nº 8.930/2021. Ele tem como objetivo promover a qualificação e habilitação profissional de pessoas de baixa renda para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B, ou para adição dessas categorias.

O programa contempla pessoas com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, com cadastro ativo no Cadastro Único (CadÚnico), residentes em Sergipe e que não estejam impedidas judicialmente de obter a CNH.

Foto: João Daniel/Seasic