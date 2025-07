Secretaria de Estado da Casa Civil discute o andamento de emendas parlamentares com os assessores

A Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc) realizou, nesta segunda-feira, 30, uma reunião com os assessores dos deputados estaduais por Sergipe para apresentar o balanço do primeiro semestre referente às emendas parlamentares.

Responsável pelo monitoramento e alinhamento das emendas com os deputados estaduais e os órgãos beneficiários, a Casa Civil tem buscado ampliar a eficiência na liberação dos recursos. A reunião, realizada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), teve como foco o acompanhamento das emendas já executadas, as orientações para as demandas específicas de cada parlamentar e a atualização das pastas contempladas, garantindo que os recursos cheguem aos seus respectivos destinos de forma transparente e eficaz.

A meta é que as emendas sejam executadas da forma mais célere possivel. Até o final de junho, mais de 60% já foram executadas. O acompanhamento feito junto aos assessores e deputados tem como objetivo identificar e resolver possíveis dificuldades, especialmente relacionadas à documentação necessária para a formalização dos repasses. A pasta tem dialogado diariamente com os órgãos beneficiários, como secretarias estaduais, prefeituras e instituições parceiras, para compreender as demandas de execução.

Para o secretário-executivo da Casa Civil, André Clementino, a expectativa é que, com mais da metade do exercício financeiro concluído e 60% das emendas já executadas, os próximos três meses sejam suficientes para alcançar 100% dos repasses. “Seguindo a orientação do governador Fábio Mitidieri e do secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, junto à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística (Diplan), estamos aqui para apresentar os relatórios e solicitar o apoio dos assessores para que, juntamente às entidades, regularizem os documentos e possibilitem o repasse dos recursos à ponta”, destacou.

A assessora parlamentar do deputado estadual Luciano Bispo, Adriana Lima, enfatizou a importância da reunião para fortalecer a execução das emendas. “Contamos com o apoio da Casa Civil para esclarecer dúvidas, orientar sobre a execução correta e manter o alinhamento com os beneficiários. A equipe tem sido fundamental nesse processo, o que nos dá mais segurança”, afirmou.

Já o chefe de gabinete do deputado Pato Maravilha, Edigledston de Oliveira, ressaltou a reunião como um momento bastante proveitoso. “Apesar das emendas serem de autoria dos deputados, elas seguem um trâmite que exige atenção. Ter a equipe da Casa Civil prestando esse suporte e trazendo atualizações é essencial para resolver demandas. Inclusive, saio daqui já com encaminhamentos para fornecer os protocolos de entidades que solicitaram emendas”, completou.

O assessor parlamentar do deputado Adailton Martins, Gilson Bezerra, também elogiou a iniciativa e a condução do processo. “Esse novo fluxo de monitoramento das emendas tem se mostrado muito eficiente. A reunião foi produtiva, nos permitiu identificar ajustes necessários e ter clareza sobre o que já foi repassado e o que ainda falta. A Secretaria de Estado da Casa Civil está de parabéns pela organização”, avaliou.

Foto: Ascom/Casa Civil

Foto: Ascom/Casa Civil