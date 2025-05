SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DIVULGA LISTA DE INSCRITOS DA 2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA “SERGIPE NO MUNDO”

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), divulgou nesta terça-feira, 27, a lista dos inscritos na segunda edição do Programa Estadual de Internacionalização da Rede Pública Estadual de Educação (‘Sergipe no Mundo’). A relação completa está disponível no site da Seed. O período para análise da documentação enviada pelos alunos será entre os dias 27 de maio e 3 de junho, e a publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 4 de junho.

Após a prorrogação do período de inscrições, as datas das próximas etapas também sofreram alteração. O período de interposição de recurso estará disponível entre os dias 5 e 6 de junho, seguido da análise do recurso, que ocorrerá entre os dias 9 e 12 de junho. A publicação do resultado definitivo será feita no dia 13 de junho.

Quando as fases de análise da documentação e de recurso forem concluídas, os candidatos que cumprirem todos os requisitos seguirão para o sorteio público, previsto para o dia 16 de junho. O resultado final será divulgado no dia 18 de junho de 2025.

“O sucesso da primeira edição já pauta muito como será a segunda. Na primeira edição, conseguimos conquistar a confiança dos pais, também dos alunos, a lisura do processo e todo o acompanhamento, desde a fase inicial até o retorno dos intercambistas”, diz a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, sobre a expectativa acerca de mais um ano de ‘Sergipe no Mundo’, que levará 100 alunos a 10 cidades no exterior.

Para conferir a lista completa, acesse a aba “editais e seleções” no Portal da Seed.

Internacionalização

Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Seed, o ‘Sergipe no Mundo’ foi instituído pela Lei nº 9.040/2022 e Lei nº 9.060/2025, criando a política de internacionalização da educação pública do Estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

O programa ‘Sergipe no Mundo’ promove intercâmbios educacionais para estudantes da rede pública estadual, como parte do desenvolvimento de competências linguísticas, acadêmicas e culturais nos participantes, ampliando suas perspectivas de futuro.

No ano de 2024, a primeira edição contou com o investimento total de R$ 4.335.000,00, participação de 49 estudantes. Os intercambistas passaram 30 dias em Boston (Estados Unidos); em Vancouver (Canadá); Waterford (Irlanda); Brighton (Inglaterra); e Sevilha (Espanha).

A 2ª edição do programa contemplará 100 vagas para alunos do ensino médio da rede pública estadual de ensino, e promoverá o intercâmbio educacional e cultural nas cidades de Waterford e Galway (Irlanda); Brighton e Cambridge (Inglaterra); Vancouver (Canadá); San Diego (Estados Unidos); Camberra (Austrália); Sevilha e Málaga (Espanha) e Lyon (França).

Foto: Ascom/Seed