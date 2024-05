A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO INTENSIFICOU O MONITORAMENTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DURANTE CHUVAS

Devido à intensidade das chuvas em Sergipe nos últimos dias, especialmente na madrugada e ao longo de toda esta terça-feira, 7, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) tem realizado uma força tarefa para monitorar todas as 319 escolas da Rede Estadual de Ensino. Com o alerta de intensidade moderada a forte, todo o acompanhamento nas unidades escolares é feito pelas equipes técnicas do Departamento de Engenharia e Manutenção Predial (Demap) e do Serviço de Transporte (Setran).

“Nossas equipes estão atentas e em atividade para identificar possíveis problemas e eventuais reparos que podem ser causados pelas chuvas. Os técnicos acompanham e estão em diálogo constante com as diretorias regionais de educação para agir com eficiência e garantir segurança e conforto aos nossos estudantes, professores, equipes e comunidade escolar”, afirma o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral.

Em Aracaju, até o início da tarde, o monitoramento identificou pontos de alagamento nos arredores do Instituto de Educação Rui Barbosa (Ierb), no bairro Getúlio Vargas, no Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa, no bairro Bugio, Conservatório de Música, no São José, e na Escola Estadual Olímpia Bittencourt, no bairro Santos Dumont.

“Por medida de segurança e de saúde, algumas escolas suspenderam as aulas e outras estão com atendimento parcial. Muitas famílias preferiram não enviar seus filhos para as escolas, o que é compreensível. As unidades que tiveram pontos de alagamento nas imediações acionaram o Departamento de Engenharia para tomar as providências de drenagem, e o acompanhamento está sendo feito com celeridade”, afirma a gestora da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), professora Gilvânia Guimarães.

Assistência e reparos

De acordo com o gestor da Diretoria Regional de Educação 3, professor Gladston Santos, a Escola Estadual São José, em Malhador, teve problemas no telhado. “Com a chuva forte, houve pequenas infiltrações pontuais em algumas escolas e, em Malhador, aconteceu o destelhamento parcial. As equipes de Engenharia foram acionadas para fazer os reparos e logo isso será solucionado. Os técnicos também são convocados para manutenções preventivas, que são essenciais para a conservação e a segurança das estruturas das escolas da nossa regional”, destaca o professor Gladston.

No último domingo, dia 5, também em razão das chuvas ocorridas, foi registrado danos em parte do muro do Colégio Estadual Professora Glorita Portugal, localizado em São Cristóvão. A escola estava fechada e não houve vítimas. “De imediato, o Departamento de Engenharia da Seduc foi acionado, tomando as providências para recuperação estrutural. O Departamento de Vigilância Escolar também está em atividade e de prontidão na instituição para garantir e reforçar a segurança do prédio e da comunidade escolar. As aulas seguem normalmente”, pontuou a gestora da Diretoria Regional de Educação 8, Marleide Cruz.

Do universo de 319 escolas estaduais no território sergipano, todas são monitoradas e passam pelo serviço de manutenção regularmente, de acordo com o diretor do Demap, engenheiro Valdir Pinto Santos. “Nossas equipes estão sempre em atividade para verificar possíveis vazamentos e eventuais reparos que podem ser causados pelas chuvas. Quando percebemos que há alagamentos em imediações ou canais próximos às escolas, acionamos a Prefeitura para realizar a desobstrução e a drenagem. O monitoramento é fundamental para garantir a integridade física da comunidade escolar”, destaca.

O Setor de Transporte da Seduc (Setran) afirma que também não houve problemas causados pelas chuvas na capital e no interior durante os trajetos nas escolas. “O monitoramento do transporte escolar é realizado por meio do contato direto com os diretores das dez diretorias regionais de educação, assim como é fortalecido com as empresas que prestam serviço à Seduc. Tudo sob controle”, afirma a diretora do Setran, Sandra Ribeiro.

A comunidade escolar também pode colaborar com a Seduc entrando em contato com o Demap, por meio do telefone (79) 3194-3206 e/ou pela Ouvidoria (79) 3194-3289.

Foto: Maria Odília