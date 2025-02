SECRETARIA DE MULHERES DO CIDADANIA SERGIPE MARCA PRESENÇA EM ENCONTRO NACIONAL E DEBATE FUTURO

A participação sergipana no Encontro Nacional do Cidadania, realizado recentemente em Brasília, foi marcada por debates estratégicos sobre o futuro do partido e o fortalecimento da presença feminina na política.

Representando a Secretaria da M23 do Cidadania Sergipe, Suely Barreto esteve envolvida em discussões sobre a ampliação dos espaços de poder para as mulheres. Ao seu lado, participaram as jovens vereadoras Ana Yris, de Nossa Senhora das Dores, e Bia de Doval, de São Miguel do Aleixo, a mais jovem parlamentar sergipana, com apenas 20 anos.

Um dos principais temas abordados nas reuniões da Executiva Nacional foi o rompimento da federação com o PSDB, uma decisão estratégica que reposiciona o Cidadania de forma independente para as eleições de 2026. O encontro também foi uma oportunidade para fortalecer alianças e definir diretrizes para os próximos anos do partido.

Aproveitando a agenda em Brasília, Suely Barreto se reuniu com importantes nomes da política nacional, como os deputados federais do Cidadania Alex Manente e Any Ortiz, além da deputada Tabata Amaral (PSB), consolidando diálogos em prol do f

Atuante na organização partidária em Sergipe, Suely é presidente municipal do Cidadania, membro da Executiva Estadual, secretária estadual de mulheres e integrante do Diretório Nacional. Sua presença no evento reforça o compromisso do partido com a formação de novas lideranças políticas e com a ampliação da representatividade feminina.

Além de sua atuação dentro do Cidadania, Suely tem se destacado nos debates entre pré-candidatos à Prefeitura de Estância nas eleições de 2024, demonstrando firmeza política e preparo. Esse protagonismo tem alimentado expectativas de que seu nome possa figurar como uma forte representante de Estância na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) ou até mesmo na Câmara Federal, uma perspectiva que cresce entre o eleitorado estanciano, que anseia por uma liderança capaz de representar e impulsionar o desenvolvimento da cidade e do estado.

Foto assessoria