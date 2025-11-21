SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES PROMOVE AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA E PROTEÇÃO DURANTE O FASC

Para reforçar a campanha de conscientização e combate à importunação sexual contra as mulheres ‘Não é não! Oxe!’, equipes da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) estiveram presentes no Festival de Artes de São Cristóvão, evento cultural que acontece na cidade histórica até este domingo, 23, e que conta com o apoio do Governo de Sergipe.

A SPM também ampliou a divulgação do aplicativo SOS Maria da Penha, além de disponibilizar o acolhimento às mulheres vítimas de violência durante a festa, garantindo os devidos encaminhamentos.

Foram distribuídas ventarolas e adesivos da campanha para o público do Fasc, com informações sobre o que é permitido e o que é considerado importunação, além de orientações sobre o que a mulher deve fazer caso seja vítima. Os materiais contavam ainda com os contatos da Polícia Militar (190), do Disque-denúncia da Polícia Civil (181), Central de Atendimento à Mulher (180) e da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), assim como do endereço eletrônico da Delegacia Virtual da Mulher.

Outra ação da SPM no festival, focada em ampliar os mecanismos de proteção às mulheres, foi a ampla divulgação do aplicativo SOS Maria da Penha, incluindo a distribuição de material com o passo a passo para obter e utilizar a ferramenta. As equipes da secretaria orientaram ainda as mulheres que desejavam baixar o aplicativo durante a festa para começar a utilizar as funções disponíveis. Entre elas, há um botão que pode ser acionado em situações de risco e que envia uma mensagem com a localização para os guardiões escolhidos no momento do cadastro.

A secretária da SPM, Danielle Garcia, destacou que o combate à violência e a garantia de proteção para as mulheres é prioridade da SPM e um papel de toda a sociedade. “E a campanha ‘Não é não! Oxe!’ busca conscientizar a população sobre este tipo de crime muito comum em grandes eventos. Por isso, assim como no Pré-caju, trouxemos materiais de conscientização para o Fasc e outras ações, reforçando que há limites e que as mulheres devem ser respeitadas em todos os espaços. E nunca é demais lembrar que não é não”, enfatizou.

A psicóloga Paula Bidegain disse que já conhecia a campanha ‘Não é não! Oxe!’ e gostou de ver a equipe da SPM realizando o trabalho de conscientização no Fasc. “Porque além de conscientizar os homens de que não é não, mostra para as mulheres que elas devem sim denunciar quando esse limite for quebrado. Ainda bem que existe essa campanha. Também gostei de conhecer o aplicativo (SOS Maria da Penha). Espero que esse trabalho seja ampliado não só aqui no Fasc, mas também em outras festas em nosso estado”, afirmou.

A fisioterapeuta Fernanda Lopes também enalteceu a iniciativa da SPM no festival. “Uma ação muito importante para que as mulheres sejam respeitadas pelos homens. Também é importante que as mulheres baixem o aplicativo SOS Maria da Penha, que conta com diversas funções e pode ajudar a nos proteger”, salientou.

Foto: Ascom/SPM